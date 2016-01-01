اوج و فرود بازارکتاب بریتانیا در سال ۲۰۱۵/ نیمه اول چگونه گذشت؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک نیوز، سال ۲۰۱۵ با خبرهای خوبی در عرصه کتاب شروع شد که مبنی بر فروش خوب کتاب در بازار کریسمس بود. آمار حکایت از افزایش فروش کتاب به میزان ۵ درصد در بازار کریسمس بریتانیا داشت و هر چند فروش کتابخوان الکترونیک کیندل، اندکی پایین‌تر از سال پیش از آن شد، اما در مجموع وضعیت امیدوارکننده گزارش شد.

هلن مک دونالد جایزه ۳۰ هزار پوندی کتاب سال کاستا را برای نوشتن کتابی به نام «ق مثل قوش» از آن خود کرد و در مراسم اهدای این جایزه رابرت هریس نویسنده سرشناس بی‌بی‌سی را به دلیل عدم توجه به پوشش تلویزیونی اخبار کتاب، سرزنش کرد.

دو کتاب مهم قدیمی و محبوب یعنی «کاترپیلار خیلی گرسنه» اثر به یادماندنی اریک کارل و کتاب «داریم می‌ریم شکار خرس» اثر مایکل روزن و هلن اوکسنبری برای هزارمین هفته متوالی در میان بازار کتاب بوک اسکن بریتانیا در میان ۵ هزار عنوان کتاب فراموش نشدنی جای گرفتند و به فروش خود ادامه دادند.

یکی از شگفتی‌های سال انتشار خبر پیدا شدن کتابی از هارپر لی نویسنده «کشتن مرغ مقلد» بود که به عنوان ادامه این کتاب چند دهه پیش نوشته شده بود و اعلام شد تابستان به بازار کتاب می‌آید.

جیمز پترسون نویسنده آمریکایی برای هشتمین سال به عنوان پرمخاطب‌ترین نویسنده کتابخانه‌های بریتانیا انتخاب شد و مایکل جوزف اعلام کرد انتشار «پس از تو» کتاب جدید جوجو مویس که ادامه‌ای بر رمان پرفروش او «من قبل از تو» است، به بازار می‌آید.

مال پت نویسنده بریتانیایی پس از تحمل یک دوره بیماری سرطان درگذشت. این نویسنده که جوایز متعددی در کارنامه داشت از سوی پیتر کاکس کارگزار ادبی‌اش به عنوان «نویسنده نویسنده» توصیف شد.

در عین حال که دولت بریتانیا عوض شد، ناشران اعلام کردند طالب دولتی هستند که بر کپی رایت، حفظ و حمایت از کتابخانه‌ها و خرده فروشی کتاب و نیز فروش کتاب الکترونیک توجه داشته باشد.

در گذشت تری پرچت نویسنده مشهور بریتانیایی در ماه مارس نیز شوک بزرگی به کتاب‌دوستان بریتانیایی وارد کرد. او پس از هفت سال تحمل آلزایمر درگذشت.

در همین ماه جایزه فولیو به آخیل شارما برای کتاب «زندگی خانوادگی» رسید که از انتشارات «فابر اند فابر» بود. این دومین سال اهدای این جایزه بود و خبرهای متعددی درباره چگونگی ادامه یافتن آن جریان داشت.

دانیل استیل نویسنده پرفروش آمریکایی نیز قرارداد نوشتن ۱۰ کتاب برای پن مک‌میلان را امضا کرد و با این کار از انتشارات «ترنس‌ورد» که در ۲۶ سال گذشته انتشار کتاب‌های او را برعهده داشت، جدا شد.

در عین حال چهارمین کتاب استیگ لارسن نویسنده فقید سوئدی از مجموعه «میلنیوم» پس از درگذشت او منتشر شد. این کتاب با عنوان «دختر در تارعنکبوت» به قلم دیوید لاگرکرانتس بر مبنای طرح لارسن به بازار آمد و جورج گلدینگ ترجمه انگلیسی آن را انجام داد.

بازار کتاب بریتانیا با رشدی ۴ درصدی در فصل نخست سال ۲۰۱۵ روبه رو شد و بهترین فصل خود را پس از سال ۲۰۱۲ تجربه کرد.

هری بینگام و جین فیدمن نویسندگان بریتانیایی اعلام کردند ناشران نیاز دارند که ارتباط بهتری با نویسندگان برقرار کنند، به آنها بیشتر پرداخت کنند و آنها را بیشتر در بازار کتاب شریک کنند. در هر حال بیشتر نویسندگان نیز نشان دادند دوست دارند رابطه سنتی خود را با ناشر حفظ کنند تا این که به صورت مستقل به انتشار اثرشان بپردازند.

نمایشگاه کتاب لندن در مکان جدید خود در دهکده المپیک لندن برگزار شد و با وجود برخی نارضایتی‌ها برای دور بودن فاصله نمایشگاه با مرکز شهر، با موفقیت به کار خود خاتمه داد.

در ماه می روت راندل نویسنده مشهور بریتانیایی در ۸۵ سالگی درگذشت.

برنامه اتحادیه اروپا برای انتشارات الکترونیک به عنوان یکی از ۱۶ سرفصل بازار تجاری آنلاین اعلام شد.

نشریه ساندی تایمز بار دیگر جایزه انتخاب نویسنده جوان سال را کلید زد.

در ماه ژوئن الی اسمیت به عنوان برنده جایزه زنان بیلیس برای داستان انتخاب شد. او برای کتاب «چطور هر دو باشیم» عنوان بیستمین برنده این جایزه را از آن خود کرد. این جایزه همان جایزه‌ای است که پیشتر با عنوان اورنج اهدا می‌شد.

جیم کریس نیز عنوان برنده جایزه ۱۰۰ هزار یورویی ایمپک دوبلین را برای رمان «خرمن» از آن خود کرد و مدال کارنگی نیز به تانیا لندمن برای «سرباز بوفالو» و جایزه کیت گرینوی به ویلیام گریل برای کتاب تصویری «سفر شاکلتون» اهدا شد.

گزارش : مازیار معتمدی