به خاطر رفاقت بازیکنان در کورس قهرمانی هستیم

جواد اصغری‌مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین شرایط تیم فوتسال دبیری برای بازی در هفته بیست و چهارم لیگ برتر مقابل مقامت، اظهار کرد: شرایط تیم ما خوب نیست چرا که در طول فصل تعدادی از بازیکنانمان را از دست دادیم و عملا با پنج، شش بازیکن در مسابقات حضور یافتیم. هرچقدر هم که لیگ به انتها نزدیک می‌شود، بیشتر اذیت می‌شویم.

وی افزود: مقاومت تیم جوان و دونده‌ای است و قطعا بازی سختی مقابل این تیم خواهیم داشت. بخصوص اینکه این هفته هم فرهاد فخیم را به خاطر مصدومیت در اختیار نداریم. فرهاد رفاقتش را تا الان به ما ثابت کرده است و نمی‌خواهیم بیشتر از این آسیب ببیند.

سرمربی - بازیکن تیم دبیری یادآور شد: باید از بازیکنان تشکر کنم. ما از ابتدای فصل هم مدعی قهرمانی نبودیم ولی الان در کورس قهرمانی هستیم و این به خاطر رفاقت بین بازیکنان است.

اصغری مقدم خاطرنشان کرد: ما مدعی قهرمانی نبودیم چون تیم‌های تاسیسات، دبیری و گیتی پسند چند برابر ما هزینه کرده‌اند. به نظرم اگر این فصل چند بازیکن بیشتر داشتیم می‌توانستیم قهرمان شویم.

سرمربی - بازیکن تیم فوتسال دبیری در پایان با تشکر از حمایت مسئولان این باشگاه، درباره وضعیتش برای فصل آینده، گفت: قراردادم این فصل تمام می‌شود ولی هنوز مشخص نیست که برای سال اینده چه اتفاقی می‌افتد.