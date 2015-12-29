سیستم هوشمند سازی منازل از طریق اینترنت بی سیم ساخته شد

علی مقدس، یکی از محققان یک شرکت دانش بنیان و فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص «سیستم هوشمند سازی منازل از طریق وای فای» گفت: با نصب این سیستم در منازل می توان به هنگام خالی بودن خانه، از وضعیت آن مطلع شد.

وی گفت: با پیشرفت تکنولوژی به طور مداوم شاهد ظهور فناوری های جدید در زندگی هستیم که هوشمند سازی منازل هم در راستای پیشرفت فناوری است. ساختمانهای هوشمند، سازه هایی هستند که کنترل و مدیریت آن به صورت اتوماتیک صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه کنترل خانه با هوشمند سازی منازل آسان تر می شود، افزود: از این سیستم می توان بجای دوربین های مدار بسته استفاده کرد چرا که دوربین های مدار بسته نظم خانه را بهم می ریزند.

مقدس اظهار داشت: این سیستم به هنگامی که خانه خالی است و تلفن ا زنگ درب به صدا در بیاید، سریعا و در آن واحد از طریق وای فای به صاحب خانه هشدار می دهد.

وی با بیان اینکه سیستم هوشمند سازی منزل از طریق کدی تعریف شده به صاحبخانه هشدار می دهد، عنوان کرد: همچنین می توان این سیستم را طوری تنظیم کرد که اتفاقات منزل را به سیستم اندرویدی تلفن همراه اطلاع دهد.

مقدس اظهار داشت: تفاوت اصلی خانه های هوشمند با خانه های معمولی در این است که همه وسایل در خانه های هوشمند به یکدیگر متصل هستند و با یک دستگاه مرکزی کنترل می شوند.

به گفته وی، هشدار و اخطار اتفاقات منزل از طریق مودم سیستم هوشمند سازی منزل امکان پذیر است. این سیستم با راهنمایی دکتر ظریف، در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد انجام گرفته است.