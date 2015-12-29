آبروی انسان حقّ الله است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله جوادی آملی در جلسه درس اخلاق خود با بیان اینکه آبروی مومن نزد او امانت است و باید کرامت خود را حفظ کند، بیان می دارد:

وجود مبارک امام صادق(ع) در ذیل آیه؟ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ؟ فرمود: «نحن النعیم» ما نعمتیم، امامت نعمت است، رسالت نعمت است. خدا چیزی را که به بندگانش می‌دهد هم فراوان عطا می‌کند هم با احترام عطا می‌کند او «باسط الیدین بالعطیة» است. طبق آیه شریفه؟ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ؟ و این روایات و ادعیه خدای سبحان انسان را با کرامت خلق کرد، کریم، بزرگوار، با گوهر ارزنده آفرید هم فرمود:?لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ؟ هم فرمود:?خَلَقْتُ بِیدَی؟ هم در دعاهای شب‌های جمعه می‌خوانیم او «باسط الیدین بالعطیة» است لذا ما موظفیم که این کرامت را حفظ کنیم. آبروی مؤمن امانت نزد اوست. آبروی مؤمن مثل مال نیست که در خیلی از جاها صرف کند.

مرحوم کلینی(ره) در کافی این حدیث نورانی را از وجود مبارک معصوم نقل کرد که فرمود: «إنّ الله عزّوجلّ فوّض إلی المؤمن امورَه کلَّها و لم یفَوِّضْ إلیه أن یذلَّ نفسَه» خداوند مؤمن را آزاد آفرید اما به او اجازه نداد که آبروی خودش را ببرد خودش را ذلیل و فرومایه کند؛ آبروی ما حقّ الله است و ما امین‌الله هستیم. آیا کسی حق دارد که خود را ذلیل کند و آبروی خود را بریزد؟ نه، این معصیت است. هیچ کس حق ندارد آبروی خودش را ببرد آیا شوخی کردن طنز گفتن که انسان می‌داند طرف دیگر برمی‌گردد پاسخ می‌دهد و آبروی او را می‌برد جایز است؟

آیا انسان می‌تواند کاری بکند که آبرویش در جمع برود؟ خدا فرمود: ?وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِینَ؟ ما حق نداریم آبرویمان را ببریم چون حق نداریم آبرویمان را ببریم وجود مبارک حضرت امیر در نهج‌البلاغه هست که فرمود: «مَنْ ضَنَّ بِعِرْضِهِ فَلْیدَعِ الْمِرَاءَ» اگر کسی آبروی خودش را می‌خواهد بحث بکند مناظره علمی داشته باشد اما جدال نکند برای اینکه در جدال ناچار است که یا حقّ کسی را باطل کند یا باطل کسی را حق کند؛ پس معلوم می‌شود آبروی ما امانت الهی و کرامت الهی در نزد ما است عزّت الهی در نزد ما است. ما که انسانیم امین الله هستیم درباره مسائل مالی ممکن است کسی قدری بی‌جا برود و مال را بی‌جا مصرف کند گرچه آن هم معصیت است اما بالأخره مالک است ولی آبرو مِلک ما نیست بلکه امانت الهی است به دست ما، چون امانت الهی است ما امین خداییم.

در بسیاری از موارد به ما فرمودند کاری نکنید که آبرویتان برود شما کریم هستید پَست نیستید فرومایه نیستید لذا چاپلوسی کردن، فرومایگی کردن، تملّق کردن و امثال اینها از جلال انسان می‌کاهد.

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منبع: آرشیو درس اخلاق ۹۲/۰۱/۰۸