رضا نگهبان شهردار منطقه ۷ شهرداری تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آسیب‌های منطقه به کارتن‌خواب‌ها اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات منطقه ۷ حوزه‌های آسیب در شرق منطقه است.

وی افزود: ما در بخش شرقی منطقه ۷ با مشکل کارتن‌خوابی روبرو هستیم.

شهردار منطقه ۷ ادامه داد: این موضوع با ساماندهی فضاهای بی‌دفاع شهری، ایجاد نور، فعالیت و برخی اقدامات سلبی و ایجابی تا حدود زیادی مرتفع شده و توانسته‌ایم آسیب‌های ناشی از کارتن‌خوابی را به مقدار قابل توجهی کنترل کنیم.

وی تاکید کرد: با این حال موضوع کارتن‌خوابی و آسیب‌ها مسئله‌ای نیست که به تنهایی قابل حل باشد و نیاز به مشارکت‌های مختلف در این حوزه داریم، اما خوشبختانه در حال حاضر این مسئله چندان برجسته و نمایان نیست.

نگهبان در ادامه با اشاره به توسعه حمل و نقل عمومی در منطقه ۷ گفت: ما در سال ۹۵ شاهد افتتاح خط ۶ مترو خواهیم بود که از دولت‌آباد شروع شده و از منطقه ۲۰ وارد منطقه ۱۲ می‌شود و از میدان امام حسین(ع) وارد منطقه ۷ خواهد شد.

وی اضافه کرد: توجه به حمل و نقل عمومی در این منطقه مرکزی تهران بسیار حائز اهمیت است و توجه ویژه نیز به این مسئله صورت گرفته است.

نگهبان در پایان گفت: خطوط زیادی از جمله خط یک، ۳ و ۶ مترو از قلب منطقه ۷ می‌گذرد. به بیان دیگر در زمینه جابه‌جایی مسافر در منطقه ۷ خدمات قابل توجهی صورت گرفته است.