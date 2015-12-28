به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف «دولت قانون» عراق امروز دوشنبه در سخنانی تصریح کرد: ائتلافی که عربستان سعودی به تازگی برای مبارزه با تروریسم تشکیل داده است، بسیار مشکوک و فرقه گرایانه است.

بر اساس این گزارش، وی در این زمینه تصریح کرد: این ائتلاف که با توهم مبارزه با تروریسم به ویژه در عراق تشکیل شده است، در واقع به دنبال تجزیه عراق است.

المالکی خطاب به کشورهایی که به ائتلاف به اصطلاح اسلامی آل سعود پیوسته اند، گفت: باید در مقابل این ائتلاف ایستاد، نه اینکه دست همکاری به سمت آن دراز کرد.

رئیس ائتلاف دولت قانون همچنین اظهار داشت: موضع ملت عراق در قبال فرقه گرایی و تروریست های تکفیری داعش کاملا واضح و قاطعانه است.

المالکی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: حاکمیت ملی عراق و اراده ملی آن «خط قرمز» است.

وی با شاره به اقدام ترکیه در ورود غیرقانونی به شمال عراق گفت: بغداد به ترکیه و هیچ کشور دیگری اجازه نمی دهد در امور داخلی عراق دخالت کنند.