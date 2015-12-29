ضرورت ایجاد نهادی برای مسلمانان روسیه

به گزارش خبرنگار مهر، ایلدار نورایمانوف مدیرکل انتشارات «مدینه» و عضو بنیاد حمایت از فرهنگ، علم و آموزش اسلامی وابسته به شورای مفتیان روسیه اخیرا در نشستی در کمیته اتحادیه های غیردولتی و سازمان های دینی درباره «وضعیت حقوق مسلمانان در روسیه؛ امروز و آینده» به ایراد سخن پرداخته که در ادامه اهم سخنان وی آورده شده است.
«امروز وضعیت دفاع از حقوق مسلمانان در کشور، ویژگیهای به خصوصی دارد. از خوش اقبالی ماست که ولادیمیر پوتین رییس جمهور کشور، حامی اصلی حقوق مسلمانان و ضامن قابل اعتماد قانون اساسی برای حفظ حقوق و منافع شهروندان است. با این حال، رییس جمهور نمیتواند در هر مساله شخصا وارد شود و همین مساله، ضرورت وجود یک سیستم موثر متناسب با قوانین کشور بدون در نظر گرفتن قومیت و باور دینی را آشکار میسازد.
اما به طور کل در بخش حمایت از حقوق افراد، مشارکت کاملی بین حکومت نهادهای غیردولتی وجود ندارد و مسئولیتها را به دوش ولادیمیر پوتین میاندازند؛ از این رو به جای تاسیس یک نهاد کارآمد، به دنبال مقام مهربان میگردیم. همین چندی پیش بود که ولادیمیر پوتین به حمایت از کتاب مقدس مسلمانان برخاست.
دادگاهها در ارایه حکم خود دایما دچار اشتباه شده و از کارشناسان ناکارآمد و نتیجه گیریهای بیپایه و اساسی بهره میگیرند که تصویر روسیه را در صحنه بینالملل و بویژه در دنیای اسلام خدشه دار میکند. تصمیمات اشتباه در این حوزه و اعمال محدودیت های بی اساس، به دست گروهک هایی همچون داعش بهانه میدهد؛ آنها با استناد به ممنوعیت و یا محدودیت در ترویج قرآن و حدیث و زندگی پیامبر و آثار دانشمندان بزرگ اسلامی، ممانعت از احداث مساجد و یا جلوگیری از حجاب در مدارس، روسیه را دشمن اسلام مینامند و فتوای جهاد مسلحانه با روسیه میدهند. در کشوری که به ارزشهای دینی و پیروان اسلام احترام گذاشته میشود، احساس بیگانگی با حکومت و افکار افراطگرایانه رشد پیدا میکنند.
با دخالت رییس جمهور، حکم اشتباه از سوره الفاتحه لغو شد، گویی تا پیش از این کارشناسان متوجه رفتار اشتباه خود نبودند. اما هنوز تکلیف سایر متون اسلامی و از جمله احادیث و زندگی پیامبر (سنت) روشن نیست. سایر ادیان سنتی کشور (مسیحیت ارتدوکس، یهود و بودا) نیز با همین مساله روبرو هستند. پروسه طولانی کسب اجازه برای احداث مسجد در برخی شهرهای بزرگ کشور و منع حجاب در مدارس و تعقیب و آزار فعالان دینی که مطیع قوانین هستند نیز در زمره مشکلات امروز قرار میگیرند.
در شرایط کنونی، برای جلوگیری از اشتباهات بعدی در گوشه و کنار کشور، باید مجموعه اقدامات فوری در حوزه حقوقی – کارشناسی اتخاذ گردد و افتضاحی که در جریان منع ادبیات دینی و سایر تصمیم گیریهای غیرمسئولانه بوجود آمد، نباید تکرار شوند.
ما مسلمانان باید به جای حرف، نهادی همچون برادران ارتدوکس و یهود خود و حتی پروتستانها و کریشناها تاسیس کنیم که قادر به تبیین مواضع ما و دیدهبانی درست در حوزه ادبیات دینی و موارد مرتبط با آن باشد. تحقق این تصمیم، مستلزم تعامل با برادران و شرکایمان در گفتگوی ادیان و بویژه کلیسای ارتدوکس روس است؛ زیرا مشکلات ما و راه حلهای آنها در بسیاری موارد با کلیسای ارتدوکس یکسان هستند.
در حال حاضر تعداد زیادی از حقوقدانان، کارشناسان و سازمانهای دفاع از حقوق بشر در تمام جلسات دادگاههای روسیه حضور پیدا میکنند، اما فعالیت آنها تا کنون نتیجه بخش نبوده، زیرا فاقد سیستم است. امیدوارم که مقامات تاتارستان، باشقیرستان، چچن، اینگوشتیا و دیگر مناطقی که عمدتا مسلمان نشین هستند از پیشنهادات حاضر حمایت به عمل آورند؛ زیرا موارد ذکر شده، موقعیت مومنین را در این مناطق دچار تزلزل میکند.
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