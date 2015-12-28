تیم فوتبال كاسپین قزوین در مقابل تیم گاز گچساران به تساوی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های فوتبال دسته دو كشور در بازی‌های هفته اول دور برگشت تیم كاسپین قزوین عصر امروز دوشنبه در ورزشگاه سردار آزادگان با تیم نفت و گاز گچساران به نتیجه مساوی یک بر یک رسید و به یک امتیاز خانگی دست یافت.

در این بازی تیم نفت و گاز در دقیقه ۳۱ به گل دست یافت و از میزبان جلو افتاد اما تیم قزوینی در دقیقه ۶۵ توانست با زدن یک گل توانست به تساوی برسد.

كاسپین در بازی خانگی در ورزشگاه سردار آزادگان همچنان از حمایت همشهریان کم تعداد قزوینی که بصورت پراکنده در ورزشگاه بازی را تماشا می کردند برخوردار بود اما نتوانست سه امتیاز بازی را از آن خود کند.

قضاوت داور این بازی چندین بار موحب اعتراض بازیکنان دو تیم شد تا این که در اواسط نیمه دوم مهران مطلبی مربی تیم کاسپین به دلیل اعتراض مکرر از زمین بازی اخراج شد، همچنین در پایان این رقابت بازیکنان دو تیم به سمت هم رفتند و قصد درگیری داشتند که با ورود نیروی انتظامی و عوامل دو تیم به رختکن ها هدایت شدند.

علی عسگری سرپرست تیم كاسپین قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در باره این بازی اظهار داشت: دو تیم در نیمه اول چند موقعیت داشتند و بازی مستقیم کاسپین به روی دیواره حریف خود نتیجه ای نداشت تا این که در دقیقه ۳۱ بازیکنان تیم نفت و گاز موفق به باز کردن دروازه کاسپین شدند.

عسگری بیان کرد: تیم كاسپین با هدف پیروزی وارد زمین شده بود و نیمه دوم بازی را در اختیار گرفتیم و چندین موقعیت گل هم داشتیم تا اینکه در دقیقه ۶۵ توانستیم بازی را به تساوی بکشانیم.



وی خاطرنشان كرد: تیم كاسپین در پایان نیم‌فصل اول با کسب ۱۲ امتیاز و ٢ برد و شش تساوی و ٢ باخت در جایگاه هشتم گروه خود قرار گرفته است.

از نکات قابل توجه حاشیه ای در این بازی تمرین رضا علیپور سنگنورد قزوینی که عنوان قهرمانی جهان سرعت را در کارنامه دارد بود که به همراه دو تن از شاگردانش بدون توجه به بازی و با تمرکز بر روی دیواره سنگ نوردی یک ساعت در سکوت و نظم تمرین کردند و از ورزشگاه خارج شدند.