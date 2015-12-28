به گزارش خبرگزاری مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و سیاه جامگان از ساعت ۱۷:۳۰ امروز دوشنبه در چارچوب هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر در ورزشگاه آزادی برابر هم صف آرایی کردند که در پایان تیم استقلال با حساب ۳ بر یک حریف خود را شکست داد. محسن کریمی (۳۸)، سجاد شهباززاده (۴۳) و آرش برهانی (۶۶) زننده گل‌های استقلال بودند. رضا عنایتی هم در دقیقه ۵۰ برای سیاه جامگان گلزنی کرد.

نیمه نخست این بازی با برتری آبی پوشان خاتمه یافت. دو تیم در اوایل این نیمه بازی نسبتا آرام و کم رمقی را به نمایش گذاشتند. در این بین تیم سیاه جامگان سعی کرد با یک بازی بسته فضاها را به روی مهاجمان میزبان ببندد و در ضد حملات به فکر گشودن دروازه استقلال باشد.

استقلال که حنیف عمران‌زاده را در ترکیب اصلی نداشت و رحمتی را جایگزین طالبلوی مصدوم کرده بود، در همان دقیقه نخست بازی می توانست گلزنی کند اما محسن کریمی دروازه خالی حریف را نتوانست باز کند.

در ادامه آبی ها بازی را در کنترل داشتند ولی نتوانستند موقعیت های زیادی را روی دروازه حریف ایجاد کنند. جابر انصاری در دقایق ۱۵ و ۲۹ دو بار روی ضربات سر خود سعی کرد دروازه حریف را با خطر مواجه کند که اینگونه نشد.

آبی ها در دقیقه ۳۸ به گل رسیدند. شهباززاده از جناح چپ مدافع حریف را پشت سر گذاشت و با پاس به بیرون خود دروازه بان حریف را به واکنش وا داشت که در ریباند محسن کریمی در میان مدافعان حریف به توپ رسید و دروازه را باز کرد.

استقلال که با حوصله بازی می کرد در دقیقه ۴۳ به گل دوم خود دست یافت. این بار پاس عرضی مجیدی را سجاد شهباززاده بلادرنگ با ضربه پای چپ خود درون دروازه سیاه جامگان جای داد تا آبی ها با خیالی آسوده به رختکن بروند.

نیمه دوم کاملا پر ماجرا پی گرفته شد. در این نیمه تیم سیاه جامگان جسارت بیشتری به خرج داد و بازی رو به جلو را در دستور کار قرار داد. در دقیقه ۵۰ بازی بود که این تیم یک گل جنجالی را به ثمر رساند. ضربه رضا عنایتی در حالی که از سوی طالبلو دفع نشده بود به طور کامل از خط دروازه عبور نکرد که کمک داور آن را گل اعلام کرد. اگرچه عنایتی خوشحالی نکرد ولی استقلالی ها اعتراض فراوانی نسبت به این گل داشتند.

استقلال بعد از دریافت این گل تا حدی نظم تیمی خود را از دست داد با این حال روی سانتر شهباززاده و ضربه سر انصاری آبی ها تا آستانه گل سوم هم پیش رفتند که دروازه‌بان سیاه جامگان به خوبی آن را دفت کرد.

در دقیقه ۶۴ بازی ضربه عنایتی کم مانده بود با برخورد به سر مجیدی به گل دوم سیاه جامگان تبدیل شود که اینگونه نشد. استقلال در دقیقه ۶۶ بازی بود که برای سومین بار به گل رسید. شوت راه دور شهباززاده را عین افشار دفع کرد و آرش برهانی در ریباند با یک ضربه نوک پا توپ را درون دروازه سیاه جامگان قرار داد.

در ادامه استقلال سعی کرد گل چهارم خود را نیز به ثمر برساند تا بار دیگر به صدر جدول بازگردد اما اینگونه نشد تا آبی ها در نهایت با همان نتیجه ۳ بر یک برنده بازی باشند. شاید اگر آن گل مشکوک توسط کمک داور به سود سیاه جامگان گرفته نمی شد آبی ها اکنون در صدر جدول بودند.

استقلال با این برد ۳۳ امتیازی شد تا با استقلال خوزستان در صدر جدول هم امتیاز شود اما یک گل کم آورد تا همچنان در رده دوم باقی بماند و صدر جدول در اختیار شاگردان ویسی باشد.