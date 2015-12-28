گرگان در جدال شهرداری ها پیروز شد/۲ دقیقه سکوت برای ورزشکاران

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته پانزدهم و ششم دور دوم رقابت های لیگ برتر بسکتبال، شامگاه دوشنبه تیم های شهرداری گرگان و شهرداری تبریز در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف هم رفتند که این بازی با پیروزی تیم میزبان به پایان رسید.

این دیدار که در مقابل دیدگان حدود سه هزار تماشاگر گرگانی برگزار شد در پایان با نتیجه ۷۶ بر ۶۶ به سود شهرداری گرگان رقم خورد تا تیم میزبان همچون بازی رفت، به دو امتیاز بازی دست پیدا کند.

محمد دوست به عنوان سرداور به همراه صادق قنبری و ابراهیم عباس زاده کار قضاوت و حمید گرامیان وظیفه نظارت بازی را بر عهده داشتند.

سفیدپوشان گرگانی کوارترهای اول، دوم و چهارم را به ترتیب با نتیجه ۲۲ بر ۱۲، ۲۱ بر ۱۹ و ۱۵ بر ۱۴ پیروز شد و سرخپوشان تبریزی کوارتر سوم را با نتیجه ۲۱ بر ۱۸ برنده به رختکن رفتند.

محمدمهدی ایزدپناه تیم گرگان را با ترکیب ابتدایی بابک نظافت، بنی کوچویی، ساسون آبرامیان، عدنان دورقی و رایان ریچاردز به میدان فرستاد و شاگردان بهزاد افرادی در تیم تبریزی با ترکیب ابتدایی کرم احمدیان، مجید قاسم زاده، وحید حاجیان، علیرضا مرتضوی و آکین لولو آکینگ بالا وارد زمین کرد.

در پنجاه و سومین ثانیه آغاز بازی، دومین خطای گرگانی ها که توسط بنی کوچویی رقم خورد دو پرتاب آزاد را در اختیار مجید قاسم زاده قرار داد و بازیکن اسبق شهرداری گرگان با گل کردن یکی از پرتاب های خود نخستین امتیاز بازی را به سود نماینده تبریز به دست آورد. در آن سو ۷۵ ثانیه طول کشید تا شهرداری گرگان به وسیله ساسون آبرامیان موفق به کسب امتیاز نخست شود.

وحید حاجیان از تیم میهمان با یک پرتاب موفق راه دور چهارمین امتیاز را برای سرخ پوشان تبریزی به دست آورد اما پس از گذشت سه دقیقه، این تیم میزبان بود که با نتیجه ۶ بر ۴ از حریف پیش بود. پس از گذشت ۶ دقیقه، قاسم زاده دوتیم را در عدد ۱۰ به تساوی رساند و بلافاصله حاجیان دوامتیاز دیگر برای تبریزی ها دشت کرد تا اولین زمان استراحت بازی از سوی ایزدپناه درخواست شود.

تبریزی ها در چهار دقیقه پایانی کوارتر نخست موفق به کسب امتیاز نشدند اما گرگانی ها توسط آبرامیان، ریچاردز و کوچویی و پرتاب سه امتیازی دورقی در مجموع ۱۲ امتیاز دیگر به دست آوردند و کوارتر با ۱۰ اختلاف امتیاز به سود گرگان به پایان رسید.

پس از گذشت ۷۰ ثانیه از کوارتر دوم ساسون آبرامیان نخستین امتیاز را برای میزبان به دست آورد اما در ادامه تیم شهرداری تبریز که برای جبران گل های خورده به میدان آمده بود با کمک کرم احمدیان بازیکن باتجربه که دو پرتاب راه دور موفق داشت اختلاف را کاهش داد.

آکینگ بالا سنتر نیجریه ای تبریزی ها که کاملاً ناآماده نشان می داد در کوارتر دوم تنها دو امتیاز برای تیمش به دست آورد. در ادامه حرکت انفرادی زیبای نظافت اختلاف را به ۹ امتیاز رساند اما نیمه نخست با نتیجه ۴۳ بر ۳۱ به سود تیم شاگردان ایزدپناه به پایان رسید.

درخشش بازیکنان مسیحی شهرداری گرگان

افرادی بدون تغییر تیمش را در نیمه دوم راهی بازی کرد و حضور سعید صالحی از ابتدای کوارتر سوم به جای دورقی تنها تغییر نماینده گرگان را شامل می شد. صالحی در کوارتر دوم نیز دقایقی بازی کرده بود و دو امتیاز به دست آورد. پرتاب بنی کوچویی در ثانیه های ابتدایی کوارتر سوم وارد سبد شهرداری تبریز شد و اختلاف به ۱۴ امتیاز افزایش یافت.

پس از گذشت ۹۳ ثانیه، خطای منجر به امتیاز ریچاردز سه امتیاز دیگر را برای شهرداری گرگان به ارمغان آورد تا سالن بار دیگر به وجد بیاید. در ادامه این کوارتر جوانان تبریزی بازی بهتری ارائه کردند به طوری که با کسب امتیاز توسط ابراهیم بیگی و سجاد پذیرفته اختلاف دوتیم به هفت امتیاز کاهش یافت و بازهم وقت استراحت از سوی ایزدپناه اعلام شد.

در این کوارتر هیچ کدام از بازیکنان دوتیم موفق به کسب امتیاز از طریق پرتاب راه دور نشدند و ریچاردز با هشت پرتاب آزاد موفقیت آمیز رکورد جدیدی به ثبت رساند. پس از پایان سومین زمان یک چهارم بازی، تابلوی امتیازات نتیجه ۶۱ بر ۵۲ به سود شهرداری گرگان را نشان می داد.

در کوارتر پایانی بازی شاهد بازی نزدیکی بودیم. هنوز ۱۰ ثانیه نگذشته بود که علیرضا مرتضوی برای تبریزی ها امتیاز به دست آورد و اختلاف به هفت امتیاز رسید. در ادامه دوتیم بازی پایاپایی به نمایش گذاشتند و ۱۴ بیشترین اختلاف ایجاد شده در این کوارتر بود. در نهایت این بازی پرافت و خیز همچون بازی رفت با برتری تیم شهرداری گرگان به پایان رسید.

دو بازیکن مسیحی تیم شهرداری گرگان بهترین بازیکنان این تیم لقب گرفتند؛ ساسون آبرامیان با کسب ۱۸ امتیاز و اثرگذاری ۲۹ موثرترین بازیکن گرگانی ها بود و پس از وی رایان ریچاردز در روزی که آمادگی بازی های گذشته را نداشت با کسب ۲۵ امتیاز و اثرگذاری ۲۲ بهترین بازیکن میزبان بود. در تیم شهرداری تبریز نیز سجاد پذیرفته با کسب ۱۰ امتیاز و اثرگذاری ۱۶ بهترین بازیکن تیمش لقب گرفت.

پیش از آغاز بازی به احترام هشتمین سال درگذشت «آیدین نیکخواه بهرامی» ملی پوش فقید بسکتبال ایران و درگذشت «سروش خاندوزی» فوتبالیست جوان استان گلستان که روز گذشته به علت بیماری صعب العلاج سرطان دار فانی را وداع گفت، به طور جداگانه یک دقیقه سکوت برقرار شد.

شهرداری گرگان با کسب هشتمین پیروزی ۲۴ امتیازی شد و در همان مکان ششم جدول باقی ماند. این تیم در هفته شانزدهم پنجشنبه دهم دی ماه در آبادان بازی دشواری با پالایش نفت این شهر برگزار خواهد کرد.