باید از حوادث سال۸۸ عبرت گرفت/به کسانی رای دهیم که بوی فتنه ندهند

به گزارش خبرنگار مهر سردار علی استاد حسینی شامگاه دوشنبه در همایش تجلیل از پیشگامی همدانی ها در خلق حماسه ۹ دی که در تالار فجرهمدان برگزار شد، گفت: فتنه ۸۸ نباید فراموش شود.

وی در ادامه با بیان اینکه سال ها به عنوان نیرویی در اختیار سردار حسین همدانی بودم و این سردار بزرگ در روزگار غربت در مبارزه با سوریه یک تنه ایستاد و با شهادت خود باعث اقتدار میهن اسلامی شد، گفت: یکی دیگر از موهبت های الهی وجود آیت الله نوری همدانی در استان همدان است که باعث افتخار همدان شده است.

فرمانده سپاه امام حسن مجتبی(ع) با اشاره به اینکه همه مردم همدان در حماسه ۹ دی به صحنه آمدند و این حرکت گسترده جای قدردانی دارد، عنوان کرد: باید ازحوادث فتنه ۸۸ عبرت گرفت چراکه بازخوانی حوادث ۸۸ باعث می شود این حادثه شوم را که دشمنان نظام طراحی کرده بودند فراموش نکنیم.

وی با بیان اینکه به فرمایش حضرت علی (ع) بصیر کسی است که درباره هر آنچه می شنود فکر کند و ظاهربین و سطحی نگر نباشد و از حوادث تاریخی درس بگیرد، گفت: هم اکنون ما نیز اگر نتوانیم از حوادث سال ۸۸ درس بگیریم بصیر نیستیم و اگر حوادث عاشورا بازخوانی نشود روحیه مبارزه با ظلم و ستم کجا می رود؟

خیلی ها می خواهند یادواره های شهدا به فراموشی سپرده شود

حسینی در ادامه با تاکید بر اینکه خیلی ها می خواهند یادواره های شهدا، برنامه های راهیان نور و مراسم مذهبی به فراموشی سپرده شوند، گفت: در کنار اینکه نباید این ها را فراموش کرد باید فتنه ی ۸۸ نیز هرساله یادآوری شود.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری می فرماید همچنان که ۲۲ بهمن ماه یوم الله است ۹ دی نیز یوم الله است، گفت: امام حسین (ع) برای ارزش ها و اصل دین شهید شد و مردم غیرتمند ایران باید بدانند که چرا آشوب گران در سال ۸۸ به صحنه آمدند.

سردار حسینی با تاکید بر اینکه اگر بصیر نباشیم فتنه بزرگتری در راه است، اظهار داشت: وقتی آمریکا و منافقین از یک جریان و فتنه دفاع می‌کنند انسان بصیر متوجه خواهد شد که چه نیتی در پشت این اقدامات وجود دارد و باید مو شکافی کنیم پای فتنه چه کسانی بودند و چه کسانی نظام را تا مرز سقوط پیش بردند؟

وی با بیان اینکه درباره حوادث سال ۸۸ دو دیدگاه وجود دارد، اظهار داشت: عده ای معتقدند این حوادث از قبل برنامه ریزی شده و دارای ماهیت براندازانه و ساختارشکنانه بود و عده ی دیگری معتقدند که این حوادث ریشه در بد اخلاقی های ۲ جناح در انتخابات داشت.

سردار حسینی با بیان اینکه دسته اول خود به دو دسته منشعب می شوند که یک گروه معتقدند یک سناریوی طراحی شده بوده و قابل بخشش نیست، گفت: فتنه ۸۸ برنامه ریزی شده بود چرا که دلایل زیادی این ادعا را اثبات می کند.

فرمانده سپاه استان البرز با اشاره به اینکه این برنامه از ۲۰ سال پیش آغاز شده است، عنوان کرد: در کنفرانس اورشلیم سال ۱۹۸۶ فوکویاما مسائلی را در خصوص ایران مطرح می‌کند و یگانه راه مبارزه با جمهوری اسلامی ایران را نشانه رفتن ولایت فقیه و فرهنگ شهادت و انتظار امام زمان(عج) معرفی می‌کند.

وی گفت: در کنفرانس سال ۱۹۸۶ در اورشلیم فوکویاما می گوید: شیعه پرنده ای است که افق پروازش خیلی فراتر از دید ماست و این پرنده ولایت پذیر است و در بین همه مذاهب, شیعه تنها مذهبی است که نگاهش به ولایت فقیه است، پس برای ریشه کنی آن باید میل مردم را به رفاه طلبی تغییر دهیم و راه برخورد با این جمعیت تضعیف ولایت فقیه است.

وی با بیان اینکه سناتور آمریکایی، جان مک‌کین، چهار سال قبل از وقوع فتنه از آن در کتاب خود یاد کرده است، افزود: در این کتاب مک‌کین از وقوع انقلاب مخملی و رنگ سبز خبر داده است.

وی با بیان اینکه اصلاح طلبی چون موسوی خوینی ها در یکی از سخنرانی های خود گفته بود باید توان بگذاریم و رهبری را از تخت پایین بکشیم، گفت: فتنه ۸۸ براساس این مستندات دعوای شخصی بین دونفر نبود.

سردار استادحسینی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب خورشید درخشانی است که با این شیوه‌ها خاموش نخواهد شد، ادامه داد: نور خداوند را هیچ فردی نمی‌تواند خاموش کند و افرادی که با مقام معظم رهبری بیعت نکردند با ملک عبدالله، آمریکا و رژیم صهیونیستی بیعت کردند که باید از آن‌ها پرسید آیا ارزشش را داشت؟!

سردار استادحسینی عنوان کرد: این مسئله با ایجاد تشکیک در انتخابات سال ۸۴ زمانی که این جریان رأی نیاورد آغاز شد و این افراد ساز و کار انتخابات را زیر سئوال بردند.

وی در ادامه درباره دلایل فتنه بودن حوادث سال ۸۸ گفت: اهداف بخش اصلی و افراطی جبهه اصلاحات مبنی بر سکولاریزه کردن کشور با حذف نظام دینی با محوریت ولایت فقیه، پیوند بین داخل و خارج برای تغییرات ساختاری در ایران تحت عنوان اصلاحات به عنوان نمونه اجلاس برلین در سال ۱۳۷۹ و جنگ با ارزش ها از سوی نهاد های مختلف از دلایل وقوع فتنه ۸۸ بود.

حسینی با بیان اینکه مواضع آقایان هاشمی و کروبی در انتخابات سال ۸۴ زمینه کودتای مخملی را فراهم کرد، گفت: تشدید فضای بی اعتمادی و سخنان آقای هاشمی در روز رای گیری و شبکه سازی های منسجم نیز در وقوع فتنه موثر بود.

وی در ادامه با بیان اینکه هیچ کدام از فتنه گران توبه نکردند که نیازمند بخشش باشند، گفت: حر ریاحی هم قلبا توبه کرد و هم جانش را در راه آل علی (ع) داد.

حسینی با تاکید بر اینکه انسان بصیر و اگاه از یک سوراخ یک بار بیشتر گزیده نمی شود، گفت: یاداوری حماسه ۹ دی برای این است که دوباره از این فتنه گران گزیده نشویم چراکه امروز دشمن باتمام توان خود بر روی کار است اما باید با بصیرت کامل پای صندوق های رای برویم و به کسانی رای بدهیم که بوی فتنه ندهند.