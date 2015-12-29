سیاست های معاونت پرستاری مغایر منافع پرستاران است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نظام پرستاری، حمید چراغی اظهارداشت: تصمیماتی که در دو سال اخیر در معاونت پرستاری گرفته شد، بیش از همه دوری آن معاونت از بدنه پرستاری و دغدغه های آنها بوده است و آنچه پیش گرفتند صرفأ سیاست های پرستارستیزانه وزارت بهداشت بود.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری تهران اظهار داشت: معاون پرستاری منظور خود را از معیار عملکردی که مبنای پرداخت پرسنل پرستاری قرار گرفت را بیان نکردند در حالی که از آن دفاع می کنند در طرح به اصطلاح مبتنی بر عملکرد جز اینکه اختلافات فاحش و نا عادلانه در پرداخت ها که بعضا میزان پرداخت به همکاران پرستار مایه شرمساری مجریان طرح گردید دیده شد و این امر قطعأ با بیان اشتباه در نحوه اجرا توجیح نخواهد شد.

وی ادامه داد: در بسیاری از بیمارستان ها مسئولین مالی بی حساب و کتاب اقدام به پرداخت کردند و طی این پرداخت ها گروه هایی از قبیل تاسیسات و ... دریافتی بیش از گروه پرستاری داشتند زیرا معیار عادلانه ای برای محاسبات و پرداختی ها نداشت و مصادیق آن را در میزان پرداخت به گروه پرستاری به وضوح می توان مشاهده نمود.

عضو هیئت رئیسه شورای عالی نظام پرستاری در مورد تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: آیا قرار گرفتن ۲۵۰ تعرفه در کتاب ارزش های نسبی جزء افتخارات معاونت پرستاری است؟

وی در ادامه افزود: آیا این تعرفه ها قبلا در کتاب تعرفه ها وجود نداشت و مبالغ مربوط به آنها توسط چه گروهی مصادره می شد؟ که البته تا کنون نیز ادامه دارد.

دبیر شورای عالی سازمان نظام پرستاری در خصوص بحث آموزش کمک پرستاری یک ساله گفت: ما هنوز به شیوه های سنتی به حل مشکلات می پردازیم و با مشاهده مشکلی به صورت مقطعی سعی در مخفی کردن روند اشتباه خود داریم ، حتی اگر شیوه جایگزین نیز اشتباه باشد.

وی گفت: اگر مدرک فروشی در خصوص کمک بهیاری انجام می شد چرا سازمان و معاونت پرستاری نه تنها با مجریان متخلف برخوردی نکردند بلکه به شیوه ای نادرست که در آن منافعی برای شرکتی که خود عضو هیئت مدیره آن هستند در نظر گرفتند که این منافع بالغ بر یک میلیارد تومان خواهد بود.

چراغی در پایان یادآور شد: پرستاری حرفه ای است که صداقت در گفتار و درستکاری در عمل سرلوحه کارکنان آن است و اگر این دو مبنای فعالیت صنفی و حرفه ای سیاستگذاران پرستاری قرار گیرد شاهد اینگونه مسائل که در تضاد با منافع جامعه پرستاری هستند، نخواهیم بود.