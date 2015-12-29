ماجرای داروهای هلال احمر در ناصرخسرو/ اتهامی که تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته بود که مسئولان انجمن داروسازان ایران در یک نشست خبری، مواضع تند و تیزی علیه فعالیت داروخانه های هلال احمر اتخاذ نمودند و در کنار آن، عنوان داشتند که داروهای هلال احمر در ناصرخسرو به فروش می رسد.

این اتهام زنی کافی بود که معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر، وارد ماجرا شود و عنوان کند که اگر این انگ و اتهام علیه هلال احمر رفع نشود، شکایت می کنیم.

در همین حال مسئولان انجمن داروسازان ایران، از فعالیت داروخانه های هلال احمر انتقاد کرده و عنوان داشته اند هلال احمر هیچ وظیفه ای برای توزیع و عرضه دارو ندارد. در حالی که تعداد داروخانه های هلال احمر در سطح کشور، تنها ۳۶ داروخانه است که در بین بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ داروخانه خصوصی و دولتی که در کشور فعال هستند، اصلا قابل توجه نیست.

موضوع تامین داروهای خاص و کمیاب و حتی نایاب در کشور، یکی از ویژگی های داروخانه های هلال احمر است که باعث شده مردم و بیماران، همواره برای تهیه داروهای مورد نیازشان، به این داروخانه ها مراجعه کنند. زیرا، بررسی ها نشان می دهد که داروخانه های خصوصی کشور تنها به داشتن داروهای معمومی بسنده کرده و در کنار عرضه دارو، فروش لوازم آرایشی و بهداشتی را عرضه کند که بهترین محل درآمد زایی داروخانه های خصوصی تلقی می شود.

به گفته دکتر رهبر مژدهی آذر رئیس انجمن داروسازان ایران، جمعیت هلال احمر بر اساس قانون حق ندارد داروخانه داشته باشد و دایره حقوقی وزارت بهداشت نیز این را تأکید کرده است.

رئیس انجمن داروسازان ایران گفته است؛ سازمان هایی در کشور هستند که قانون را دور می زنند و از جمله آنها هلال احمر و بیمه ها هستند.

در همین حال دکتر رسول دیناروند معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، تاکید دارد که داروخانه های خصوصی از توزیع داروهای تخصصی استقبال نمی کنند.

وی با اعلام اینکه در دولت یازدهم هیچ مجوزی برای تاسیس داروخانه دولتی داده نشده است، افزود: هلال احمر ۳۰ داروخانه در کشور دارد که برخی از آنها فعالیت ۳۰ ساله دارند.

فروش داروهای خاص و گران قیمت در ناصرخسرو، موضوع تازه ای نیست و سال های سال است که برخی از مردم و بیماران بعد از اینکه داروی خودشان را در داروخانه پیدا نمی کنند، به سراغ خیابان ناصرخسرو می روند. این در حالی است که در این خیابان، اغلب داروهای قاچاق و غیرقانونی همچون داروهای سقط، هورمون ها و... به فروش می رود و آنطور که مسئولان وزارت بهداشت بارها عنوان کرده اند، داروهای این خیابان از جاهای مختلف تامین می شود.

یکی از فروشندگان دارو در ناصرخسرو، در پاسخ به این سئوال که شما از کجا دارو تهیه می کنید، به خبرنگار مهر گفت: از مردم!

وقتی توضیح بیشتر خواستم، عنوان داشت که وقتی یک بیمار صعب العلاج فوت می کند، خانواده اش داروهای مانده در منزل را برای فروش اینجا می آورند و ما آنها را می خریم.

البته این ادعای فروشنده داروهای قاچاق در ناصرخسرو را، مسئولان دارویی کشور نیز تایید می کنند. اما، این تمام ماجرا نیست. بلکه داروهای قاچاق نیز در این خیابان وجود دارد و در کنار آن، تخلفاتی است که معدود داروخانه ها دارند. همه این ها، در کنار هم داروهای ناصرخسرو را تامین می کند.

آنچه شب گذشته در حاشیه های پزشکی خبر ۲۰:۳۰ روی آنتن رفت، این بود که دکتر حفیظ الله پورحیدر بازرس انجمن داروسازان ایران، موضوع داروهای هلال احمر در ناصرخسرو را تکذیب کرد و عنوان داشت که من نگفته ام شخصی یا مسئولی از داروخانه هلال احمر، به ناصرخسرو دارو می دهد.

این در حالی است که هفته گذشته موجی از اخبار شائبه دار علیه داروخانه های هلال احمر راه افتاد که پشت پرده آن، اتهام زنی به داروخانه هایی است که هیچ حاشیه سود و منفعت مالی از فروش دارو ندارند و تنها محل عرضه داروهای حیاتی است و مردم، این داروخانه ها را مامن و پناهگاه خود برای تامین داروهای مورد نیازشان می دانند.

دکتر سید رضا رئیس کرمی معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر با اشاره به تعداد اندک داروخانه‌های هلال‌احمر در مقایسه با داروخانه‌های دولتی، گفته است که با توجه به نیاز اساسی بیماران خاص به داروهای کمیاب و ضرورت تأمین نیازهای مردم؛ بسیاری از مسئولان استان‌ها و مردم تقاضای تأسیس داروخانه هلال‌احمر در شهرها را داشته‌اند تا از این طریق داروهای بیماران خاص تأمین شود.

وی با تأکید بر اینکه مردم بايد بتوانند در زمان کمبودها، بحران و یا گرانی بی‌رویه داروها به‌جایی امید داشته باشند و بهترین مکان برای اتکای مردم داروخانه‌های هلال‌احمر است افزود: اگر مردم مشکل تأمین دارو نداشتند استانداری‌ها و فرمانداری‌ها بااین‌همه مشغله کاری؛ پیگیر مکرر تأسیس داروخانه‌های هلال‌احمر در استان یا شهرستان خود نبودند.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: هلال‌احمر با صرف هزینه و ایجاد سیستم‌های کنترلی مختلف همچون مکانیزاسیون کلیه فعالیت‌ها، ایجاد سیستم انبار و...بستر امن و مطمئنی را جهت تأمین داروهای حیاتی مورد نیاز مردم ایجاد کرده است.

رئیس کرمی افزود: در حالیکه در خصوص داروهای حیاتی که حاشیه سود ٤ تا ٥ درصد دارند انجام اینگونه امور هزینه‌بر برای بخش خصوصي توجیه اقتصادی ندارد.

وی در خصوص وجود داروهای هلال‌احمر در ناصرخسرو، گفت: ادعای وجود داروهای هلال‌احمر در ناصرخسرو یک اتهام است و در صورتی‌که مدعی نتواند ثابت کند قطعاً از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری خواهیم کرد.

رئیس کرمی با رد وجود داروی اختصاصی داروخانه هلال‌احمر، افزود: داروهای خاص در داروخانه‌های خصوصی مورد وثوق دانشگاه یا داروخانه‌های دانشگاهی نیز توزیع می‌شود. پس نمی‌توان داروهای موجود در بازار آزاد را به داروخانه خاصی نسبت داد چون در سایر داروخانه‌ها نیز امکان‌پذیر است.

وی با تأکید بر اینکه نگاه جمعیت هلال‌احمر به تأمین نیازهای دارویی مردم شبیه ارائه خدمات امدادگران درزمان حوادث و سوانح است، تصریح کرد: تسکین آلام مردم از وظایف اصلی جمعیت است و تأمین دارو به‌ویژه برای بیماران خاص از مصادیق بارز این وظیفه است.