علی کریمی بهترین هافبک هجومی شد/ واکنش عادل به اتفاقات هفته گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سئوال پیامکی برنامه این هفته به بهترین هافبک هجومی بعد از انقلاب اختصاص داشت که برای این سئوال هشت گزینه شاهرخ بیانی، مجتبی جباری، مسعود شجاعی، امیر قلعه نویی، علی کریمی، ایمان مبعلی، علیرضا منصوریان و محرم نویدکیا در نظر گرفته شده بود.

واکنش به اتفاقات هفته قبل

فردوسی پور ابتدا بدون اشاره به اتفاقات برنامه هفته گذشته و پخش نشدن مصاحبه محمدجواد ظریف، گفت: جا دارد از مردم، رسانه‌ها و سایت‌هایی که طی یک هفته گذشته از برنامه نود حمایت کردند، صمیمانه تشکر کنم.

وی افزود: در تمام این سال‌‌ها به حمایت و همدلی شما متکی بودیم و از شما صمیمانه تشکر می‌کنم. امیدوارم با رعایت اصول خود، برنامه‌‌ای مطابق میل شما ارائه دهیم. ما دست شما را صمیمانه می‌فشاریم.

گلایه سردار از سرمربی کازان و واکنش به بازی در لیورپول

سردار آزمون میهمان حضوری برنامه این هفته نود بود و در گفتگو با عادل فردوسی پور درباره مسائل مختلفی صحبت کرد:

* لیورپول را به خاطر شما (عادل فردوسی پور) نمی روم (با خنده). شنیده ام شما طرفدار سرسخت این تیم هستید!

* قبل از جام جهانی یکسری پیشنهادات داشتم. بعد از جام ملتهای آسیا هم گفتند از آرسنال پیشنهاد داشتم که من حرفی نزدم. قبل از جام جهانی از آرسنال پیشنهاد داشتم ولی مهم بود که به جام جهانی بروم و بازی کنم که نشد. بعد از جام ملتها پیشنهادی نداشتم.

* سرمربی روبین کازان خوب بود و اوایل همه جوره پشت من بود. بعد از آن به صورت شفاهی اعلام کردم از نظر روحی شرایط خوبی ندارم و می خواهم قرضی به تیم روستوف بروم. اوکی داد ولی بعدا با بازیکنان جلسه گذاشت و گفت سردار ما را تنها گذاشت. این دو رو بودن مرا اذیت کرد. بعد از آن رابطه یک مقدار بدتر شد.

* حقم نبود به جام جهانی بروم. بعد از اینکه متوجه شدم از نظر بدنی مشکل داشتم، پدرم از نظر بدنی با من کار کرد و بعد از آن در روبین کازان بیشتر پیشرفت کردم.

* در پایان یک مسابقه همبازی ما از یک نفر خواستگاری کرد. مترجمم به من گفت مراسم خواستگاری داریم! (در این هنگام تصویر خواستگاری پخش می شود که در این تصویر سردار آزمون برای همبازی خود دست می زد). البته این دختر انگار مطمئن نبود و شک داشت که جواب مثبت بدهد (با خنده).

* در تیم ملی بیشتر از همه با مهدی (طارمی) رفیقم. صد بار به مهدی گفته ام بیاید اروپا. هواداران پرسپولیس مرا نزنند! من صد بار به مهدی گفتم بیا اروپا. حق مهدی است که به اروپا بیاید. صد درصد پیشنهاد خوب به مهدی می رسد. امیدوارم همینطور ادامه بدهد و وارد حاشیه نشود.

* من دوست دارم به تیم امید کمک کنم و امیدوارم رایزنی های تیم امید با باشگاه روستوف نتیجه بدهد.

تصمیم تاسف بار در لیگ فوتبال جوانان

در خلال صحبت‌های سردار آزمون تصاویر تاسف باری از لیگ فوتبال جوانان پخش شد. در دیدار بین دو تیم ذوب آهن با پدیده یکی از بازیکنان ذوب آهن به شدت با دروازه‌بان حریف برخورد کرد و کُلیه او آسیب دید. پس از این اتفاق فرهادی بازیکن مصدوم ذوب آهن با شرایط حاد به کنار زمین منتقل شد ولی ناظر بازی مانع انتقال این بازیکن با آمبولانس به بیمارستان شد.

ناظر بازی که با این تصمیم می‌توانست منجر به مرگ این بازیکن شود، سرانجام بعد از ۴۰ دقیقه از موضع خود کوتاه آمد و اجازه داد آمبولانس این بازیکن را به بیمارستان ببرد. پدر فرهادی در گفتگویی اعلام کرد که راننده آمبولانس به او گفته بود «ما اینجا دکور هستیم!»

پخش گزارشی از پیشکسوتی که لبهایش را دوخت

همچنین گزارشی از وضعیت منوچهر شفقتیان پیشکسوت پرسپولیس که در اعتراض به وضعیت بد رسیدگی به پیشکسوتان دهانش را دوخته بود پخش شد که وی خواستار توجه بیشتر به پیشکسوتان بود. در ادامه مصاحبه و گزارشی از رضا چاچا یکی از فوتبالی‌های خوزستان که چند روز پیش از دنیا رفت، پخش شد.

گل سیاه جامگان به استقلال نادرست بود

نظری کارشناس داوری در مورد مسابقه تراکتورسازی و استقلال گفت: در صحنه ای که توپ خسرو حیدری به دست مدافع تراکتور در محوطه جریمه برخورد کرد، مدافع توپ را نمی‌بیند و خطای پنالتی نیست. کارت زرد دوم شجاع خلیل زاده درست بود و با بی پروایی خطا انجام داد.

وی درباره مسابقه نفت تهران و استقلال اهواز گفت: توپ در محوطه جریمه به دست مدافع نفت تهران خورد و زمانی که دست از بدن جدا باشد باید خطای هند پنالتی اعلام شود.

نظری گل سیاه جامگان به استقلال را هم نادرست دانست و گفت: توپ کامل از خط دروازه عبور نکرد.

کریمی با اختلاف بهترین هافبک هجومی شد

در حالی که در برنامه این هفته بسیاری از آیتم‌ها از جمله بازی استقلال با سیاه جامگان و لیگ دسته اول پخش نشد، فردوسی پور به یکباره اعلام کرد که وقت برنامه به اتمام رسیده است. البته او چندبار تاکید کرد که پنج، شش دقیقه وقت دارد ولی همین دقایق کوتاه هم برای او فراهم نشد تا برنامه ساعت ۲ بامداد به اتمام برسد. آمار پیامکی برنامه نود این هفته حدود یک میلیون و ۵۵۰ هزار پیامک بود که ۷۰ درصد مخاطبان برنامه، علی کریمی را به عنوان بهترین هافبک هجومی بعد از انقلاب انتخاب کردند. بعد از کریمی، مجتبی جباری با ۱۲ درصد قرار داشت.