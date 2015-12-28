قبل از جام جهانی از آرسنال پیشنهاد داشتم/ سرمربی کازان دو رو بود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون میهمان حضوری برنامه این هفته نود بود و در گفتگو با عادل فردوسی پور درباره مسائل مختلفی صحبت کرد. او در این مصاحبه تاکید کرد که قبل از جام جهانی برزیل از آرسنال پیشنهاد داشته است. این مهاجم تیم ملی با بیان اینکه ارتباطش در تیم ملی بیشتر از همه با مهدی طارمی خوب است، گفت: من صد بار به مهدی گفته‌ام که برای ادامه فوتبالش به اروپا بیاید.

بخشی از صحبت‌های سردار در زیر می‌آید:

* از نظر من علی کریمی و بعد از آن مسعود شجاعی بهترین هافبک هجومی بعد از انقلاب بوده اند.

* تیم روستوف یکدست است. البته آنجا با بی پولی می جنگیم. قبلا در تیم کازان همه چیز خوب بود.

* سال قبل از نظر بدنی خیلی خوب بودم ولی امسال بدشانسی آوردم و مصدوم شدم و با آمپول بازی می کردم.

* فکر نکنم با تیم روستوف سهمیه لیگ قهرمانان اروپا بگیریم چون سخت است. سهمیه لیگ اروپا را شاید بتوانیم کسب کنیم.

* لیورپول را به خاطر شما (عادل فردوسی پور) نمی روم! شنیده ام شما طرفدار سرسخت این تیم هستید!

* قبل از جام جهانی یکسری پیشنهادات داشتم. بعد از جام ملتهای آسیا هم گفتند از آرسنال پیشنهاد داشتم که من حرفی نزدم. قبل از جام جهانی از آرسنال پیشنهاد داشتم ولی مهم بود که به جام جهانی بروم و بازی کنم که نشد. بعد از جام ملتها پیشنهادی نداشتم.

* بینی ام را جراحی کرده ام؛ به من می‌آید؟! عمل من به خاطر پولیپ بود. در بین مردم ترکمن رسم نیست پسری بینی اش را جراحی زیبایی کند.

* سرمربی روبین کازان خوب بود و اوایل همه جوره پشت من بود. بعد از آن به صورت شفاهی اعلام کردم از نظر روحی شرایط خوبی ندارم و می خواهم قرضی به تیم روستوف بروم. سرمربی ما اول موافقت کرد و اوکی داد ولی بعدا با بازیکنان جلسه گذاشته و گفته بود که سردار ما را تنها گذاشت. این دو رو بودن مرا اذیت کرد. بعد از آن رابطه ما یک مقدار بدتر شد.

* پدرم یکی از بهترین مربیان بدنسازی است که با او کار کرده ام. هر چه دارم از خانواده خودم دارم.

* پدرم هنوز از من ناراضی است و دوست دارد به لیگهای بهتر بروم.

* حقم نبود به جام جهانی بروم. بعد از اینکه متوجه شدم از نظر بدنی مشکل داشتم، پدرم با من کار کرد و بعد از آن در روبین کازان بیشتر پیشرفت کردم.

* خانواده ام در روسیه و کنار من زندگی می کنند. این قلب که در شادی های گلم نشان می‌دهم برای تقدیر از خانواده ام است.

* همه اعضای خانواده ما ورزشی هستند. مادر و خواهرم هم والیبالیست بودند ولی داماد ما ورزشی نیست.

* در پایان یک مسابقه همبازی ما از یک نفر خواستگاری کرد. مترجمم به من گفت مراسم خواستگاری داریم! (در این هنگام تصویر خواستگاری پخش شد که در این تصویر سردار آزمون برای همبازی خود دست می زد). البته این دختر انگار مطمئن نبود و شک داشت که جواب مثبت بدهد (با خنده).

* الان ۶ اسب دارم. نمی گویم چقدر می ارزند تا به من نگویید پولدار! (با خنده) اسبی که آقای رادان به من هدیه داد بالای ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان می ارزد.

* در تیم ملی بیشتر از همه با مهدی (طارمی) رفیقم. صد بار به مهدی گفته ام بیاید اروپا.

* هواداران پرسپولیس مرا نزنند! من صد بار به مهدی گفتم بیا اروپا. حق مهدی است که به اروپا بیاید. صد درصد پیشنهاد خوب به مهدی می رسد. امیدوارم همینطور ادامه بدهد و وارد حاشیه نشود.

* خداداد عزیزی گفته بود چرخش و گل من در بازی با قطر در جام ملتهای آسیا شانسی بود در حالی که واقعا اینطور نبود.

* بازی های امید فیفا دی نیست ولی تمرینات ما تعطیل است. حدود یک ماه است از تمرینات دورم و از یک هفته دیگر باید تمرینات را شروع کنم. می توانم با باشگاه هماهنگ کنم و با تیم امید بروم. من دوست دارم به تیم امید کمک کنم و امیدوارم رایزنی ها نتیجه بدهد.

* یکی دو سال قبل که گل می زدم، خیالم راحت می شد و ترجیح می دادم از زمین بیرون بیایم. الان دیگر اینطور نیستم.

* طرفدار تیم رئال مادرید هستم.

در بخش پایانی برنامه سردار آزمون خطاب به فردوسی پور گفت: حالا من از شما سئوال می پرسم. اولین گزارشی که انجام دادی چه زمانی و کدام مسابقه بود؟ در این هنگام عادل فردوسی پور گفت: اولین بازی که گزارش کردم یک مسابقه فوتسال در سال ۱۳۷۴ بود. آن موقع تو (سردار) یک سالت بود!