بازگشت دژاگه به تمرینات گروهی تیم العربی

به گزارش خبرنگار مهر، اشکان دژاگه از چند هفته ای به خاطر مصدومیت از حضور در مسابقات و تمرینات گروهی تیم العربی دور بود، از روز گذشته کارش را با سایر بازیکنان آغاز کرده است و کادر فنی تیم العربی امیدوار به استفاده از این بازیکن در دیدار هفته آینده این تیم مقابل الخور است.

روزنامه الوطن در این خصوص نوشت: اشکان روز گذشته (دوشنبه) و بعد از یک دوره غیبت به خاطر مصدومیت در تمرینات گروهی تیم العربی شرکت کرد. همچنین پائولینو مهاجم برزیلی العربی هم برای رفع مشکل آسیب دیدگی به بخش پزشکی باشگاه مراجعه کرده است.