همایش «تحکیم بنیان خانواده» در خرمشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر امروز و به مناسبت سالروز میلاد رسول اکرم همایش یک روزه ای با عنوان «تحکیم بنیان خانواده» (ازدواج شاد و پایدار) با حضور حجت الاسلام محمد جواد عادل پور امام جمعه مینوشهر و برخی مسئولان محلی در مجتمع فرهنگی هنری خلیج فارس خرمشهر برگزار شد.

این همایش که با همت شبکه بهداشت و درمان و با همکاری برخی نهادها و ادارات با هدف گرما بخشیدن به روابط خانوادگی، ویژه زوج های جوان در آستانه ازدواج و نو عروس و داماد ها برگزار شده بود به بیان مباحثی در رابطه با جوانان در مواجه با موضوع ازدواج و مشکلات پیش روی جوانان در زمان ازدواج پرداخته شد.

رئیس شبکه بهداشت و درمان خرمشهر در این همایش بر اهمیت خانواده و موضوع ازدواج و لزوم داشتن انتخابی صحیح با در نظر گرفتن تمام ابعاد روحی و جسمی برای داشتن زندگی سعادتمند و به دور از بیماری تاکید کرد و شبکه بهداشت و درمان را همراه دائمی خانواده در راستای نیل به این هدف خواند.

کامران سالمی مراکز مشاوره، واحد های بهداشت خانواده و پیشگیری مراکز بهداشت را از بخش های فعال وابسته به شبکه بهداشت و درمان شهر در رابطه با موضوع خانواده بر شمرد و عنوان کرد: مجموعه شبکه بهداشت ا زکودکی تا کهنسالی در کنار خانواده است و کارشناسان مجموعه کار مراقبت و پیگیری از مشکلات و بیماری ها و همچنین ارائه مشاوره را انجام می دهند.

وی ادامه داد: وجود مراکز مشاوره که به زوج ها مشاوره پیش از ازدواج در زمینه روانشناسی برای شناخت و نوع رفتار و شیوه برخورد در زندگی زناشویی داده و همچنین کلاس هایی را در خصوص رفتارهای زناشویی برگزار می کند از جمله خدمات سیستم بهداشت به زوج های جوان است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان خرمشهر تمام زوج ها را به شرکت در این کلاس ها و دریافت مشاوره های پیش از ازدواج اعم از مشاوره های ژنتیکی و روانشناسی دعوت کرد.

حجت الاسلام مهدی هادی، سخنران اصلی این همایش نیز در سخنان خود به تشریح راه های شناخت و کسب آشنایی پیش از ازدواج، بیان معیارهای اصلی گزینش همسر و مشکلات احتمالی در انتخاب همسر مناسب پرداخت و توصیه هایی را نیز برای زوج های جوان برای تحکیم بنیان خانواده و داشتن زندگی زناشویی موفق، پایدار و با نشاط ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مولودی خوانی، برگزاری کلاس های مشاوره به زوج های جوان از جمله برنامه های اجرا شده در حاشیه این مراسم بود.

در این همایش به ۶ زوج از میان خانواده شبکه بهداشت که طرف شش ماه گذشته ازدواج کرده بودند از سوی این اداره هدایایی اهدا شد و نمایندگی بیمه معین در خرمشهر نیز به عنوان هدیه به ۲۰ زوج جوان حاضر در این همایش قسط نخست بیمه عمر خود را به صورت رایگان اهدا کرد و همچنین در پایان به قید قرعه به افراد حاضر هدایایی تعلق گرفت.