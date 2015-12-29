آموزش و پرورش خوزستان در پروژه مهر برتر شد/تقدیر از استاندار

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده عصر دیروز در جلسه شورای آموزش و پرورش خوزستان با اشاره به تدوین برنامه توسعه آموزش و پرورش گفت: بر اساس شاخص های مدیریت و برنامه ریزی کشور رتبه ۹ کشور شدیم و در بسیاری از شاخص های وزارتی نیز مانند پروژه مهر، جذب بی سوادان، مبارزه با مواد مخدر و المپیادهای ورزشی رتبه های برتر کشوری و اول را کسب کردیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان تصریح کرد: راهبرد اساسی آموزش و پرورش خوزستان در برنامه توسعه، کسب ساده ترین مهارت های زندگی اجتماعی است و موفقیت زمانی به دست می آید که آموزش ها به مهارت تبدیل شود.

تقی زاده ادامه داد: زمانی چالش ها و مشکلات آموزش و پرورش کاهش می یابد که کسب این مهارت ها را در آموزش و پرورش و جامعه به خوبی آموزش داده شود.

وی با اشاره به مطرح شدن مسائل آموزش و پرورش در شورای استان و حمایت های استاندار بیان کرد: به تبع این حمایت فرمانداران در شهرستان ها نیز گام های بزرگی در زمینه مسائل آموزش و پرورش برداشتیم.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد: در زمینه مطالبات این اداره کارهای بزرگی انجام شده و بسیاری از حساب ها مسدود و پول ها به ما برگردانده شد.

تقی زاده با اشاره به بحث خیران مدرسه ساز یادآور شد: تاکنون بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان از کمک های خیران به طور مستقیم دریافت شده است.

وی تأکید کرد: خوشبختانه طی مدت های اخیر عدالت آموزشی در استان به خوبی مورد توجه قرار گرفته و مدارس عشایری نیز بسیار مورد توجه قرار گرفتند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان اضافه کرد: آسیب دانش آموزان عشایری بخشی از واقعیت های جامعه است و رفع این مشکلات و آسیب ها کار سختی نیست و می توان با جذب مشارکت های خارج از آموزش و پرورش آنها را حل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه شورای آموزش و پرورش با حضور ۶ مدیرکل قبلی این استان از سایر جلسات متفاوت شده بود. در پایان از برخی از اعضای شورا و همچنین مدیران کل قبلی تجلیل شد. مدیرکل آموزش و پرورش نیز لوح تقدیری را به دلیل کسب رتبه برتر کشوری در حوزه پروژه مهر به استاندار خوزستان اهدا کرد.