حماسه ۹ دی میثاق ناگسستنی با ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، ذکی اله خوشبخت شامگاه دوشنبه در جلسه شورای شهر اردبیل تصریح کرد: حماسه ۹ دی حماسه ملت ایران در برابر فتنهگران بینالمللی بود و مردم در این حماسه با هوشیاری توطئهها را یکی پس از دیگری از بین بردند.
وی با تأکید به تجلی بصیرت و آگاهی مردم در این حماسه متذکر شد: ۹ دی حماسهای در برابر فتنه گران بینالمللی بود تا مردم بار دیگر دلبستگی خود به ولایت را نشان دهند.
رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با تأکید به اینکه در این روز مردم در مقابل دشمنان انقلاب و قانون اساسی خلق حماسه کردند، اضافه کرد: درواقع ملت ایران همواره در مقاطع مختلف تاریخی تجدید میثاق خود با آرمانهای انقلاب و رهبری را به منصه ظهور رسانده است.
خوشبخت تأکید دارد که در شرایط که دشمن سرمایهگذاری قابلتوجهی برای مقابله با آرمانهای انقلاب میکند، چنین حضور حماسی مشت محکمی در مقابل توطئهها و نقشههای شوم دشمنان است.
وی با اشاره به نمایش ایثار، وحدت و یکدلی ملت ایران در این روز اضافه کرد: باوجود تلاش دشمن در سال ۱۳۸۸ برای ضربه زدن بهنظام مردم ولایت مدار با الگو گیری از نهضت عاشورا در مقابل این توطئه ایستادند.
رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل با اذعان به پیروی همیشگی مردم ایران از ولایت افزود: در سایه چنین شور جمعی دست دشمن همواره کوتاه خواهد بود.
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