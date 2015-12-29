راه اندازی پایگاه بسیج کارمندی دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه پایگاه بسیج کارمندی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان با حضور مادر شهید فرجوانی، فرمانده بسیج کارمندی استان، ریاست مجموعه و مسئولان استانی عصر امروز در محل این مجموعه برگزار شد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خوزستان، با تبریک ولادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام صادق (ع)، به نیاز جهان کنونی به آموزه های خاتم الانبیا (ص) اشاره کرد.

علی‌حسین حسین زاده در ادامه با بیان اینکه گسترش آموزه های دین مبین اسلام و سنت رسول اکرم (ص) وظیفه همگانی به ویژه افراد مستعد و توانمند در این زمینه است، افزود: تقارن راه اندازی پایگاه بسیج کارمندی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان با چنین ایامی بسیار مبارک است.

وی از اشخاص و سازمان ها به ویژه فرمانده بسیج کارمندی استان خوزستان که زمینه ساز راه اندازی این پایگاه بودند، تقدیر و تشکر و بیان کرد: با راه اندازی این پایگاه فرهنگ بسیجی به عنوان آموزه اصلی زندگی بیش از سابق در میان کارکنان و مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی رشد و گسترش خواهد یافت.

حسین زاده با اشاره به اینکه درباره ایجاد فرهنگ توسط نهادها یا بالعکس بحث وجود دارد اما این مسئله دوطرفه و متقابل است، عنوان کرد: بسیج به عنوان نهادی مقدس روز به روز فرهنگ و آموزه های بسیجی را در میان جامعه گسترش می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده بسیج دانشجویی استان خوزستان نیز با اشاره به اینکه ابلاغی با عنوان فعالیت بسیج دانشگاه وجود دارد که رسالت آن شکل گیری و رشد فرهنگ بسیج در میان این قشر است، یادآور شد: بسیج امروزه می تواند گره هایی که دشمن با انواع ابزار رسانه ای در ذهن دانشجو در مبانی اعتقادی و بصیرتی ایجاد می کند را بگشاید.

بهمن شهریاری ادامه داد: با ایجاد بسیج در دانشگاه ها بنابر فرمایشات رهبر معظم انقلاب می توان نیروی تراز انقلاب را تربیت کرد.

همچنین فرمانده بسیج کارمندی خوزستان با تبریک هفته وحدت و ولادت پیامبراکرم (ص) و امام صادق(ع) به گرامیداشت حماسه ۹ دی و روز بصیرت و ولایتمداری ملت ایران اشاره کرد.

احمد حاتمی با تأکید بر اینکه وجود فرهنگ عاشورایی در میان مردم سبب خلق چنین حماسه و زدن مشت سنگینی به دهان یاوه گویان و مستکبران جهانی شده از راه اندازی پایگاه بسیج کارمندی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان ابراز خرسندی و از تمامی دست اندرکاران این عرصه تقدیر کرد.

وی تأکید کرد: بسیج کارمندی در عرض هیچ سازمان یا اداره ای فعالیت و کار نمی کند بلکه در طول اهداف متعالی نظام جمهوری اسلامی ایران گام برمی دارد.

فرمانده بسیج کارمندی خوزستان بسیج ادارات را بازوهای مدیر آن مجموعه خواند و بیان کرد: راه اندازی پایگاه بسیج کارمندی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان با حضور مادر شهید فرجوانی برکات خوبی را به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان حکم فرماندهی بسیج کارمندی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان خوزستان به نام حبیب جاوید قرائت و تقدیم ایشان شد.