اخلال در سفرهای ریلی اروپا در پی تهدید تروریستی در بلژیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در پی تهدید به حمله تروریستی به راه آهن بلژیک در تاریخ های ۶ و ۷ ژانویه، مسیر بین المللی قطار بین کشورهای اروپایی تعطیل اعلام شده است.

به گفته مقامات بلژیک احتمال وجود حملات تروریستی موجب شده مقامات مسیر سریع السیر بین کشورهای بلژیک، فرانسه، آلمان، انگلیس و هلند را تعطیل اعلام کنند.

مسئولان قطارهای بین المللی این کشورها احتمال حملات تروریستی را جدی گرفته و بعضی از سرویس های این قطارها را در روزهای اوایل سال جاری تعطیل اعلام کرده اند.

شرکت قطارهای تالیس بزرگترین مسیر حمل و نقل اروپایی نیز از تعطیلی موقت مسیرهای بین کشورهای اروپایی خبر داده است.

شرکت یورو استار مجری سفرهای بین بلژیک و انگلیس نیز اعلام کرده است در سرویس های خود از بروکسل به لندن محدودیت هایی قائل شده است که از اوایل سال جاری اجرا خواهد شد.

شرکت قطارهای آلمانی داچ باخن نیز برای حمل و نقل مسافران بین بروکسل و کلن از اتوبوس های ویژه استفاده می کند.

بعد از حوادث تروریستی کشور فرانسه بسیاری از کشورهای دیگر اروپایی تدابیر امنیتی ویژه ای اتخاذ کرده اند. اخیرا در ایستگاههای قطار فرانسه دستگاههای مخصوصی برای تشخیص اشیای مشکوک استفاده می شود.