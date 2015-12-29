به گزارش خبرنگار مهر، علی جنتی دوشنبه شب در همایش وحدت و همدلی که به مناسبت هفته وحدت و گرامیداشت سالروز ولادت نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) در بندرعباس برگزار شد، با تبریک این ایام، عنوان کرد: پیامبر اسلام (ص) پیامبری است که به گفته قرآن کریم اشرف مخلوقات و اسوه و الگو برای همه مردم روی زمین و آیه رحمت برای همه مردم دنیا در همه زمان ها است.

وی ادامه داد: باید زندگی و سیره پیامبر بزرگوار اسلام را به خوبی کاوش کنیم و آن گونه که او زیست در آن جهت قدم برداریم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: حضرت محمد (ص) انسان ها را به توحید و دوری از شرک و بت پرستی دعوت کرد و پیامبر اسلام در طول ۲۳ سال توانست آن چنان تحولی در جهان ایجاد کند که امروز افتخار یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون مردم مسلمان این است که خود را پیرو آن حضرت می دانند.

جنتی با تاکید بر اینکه باید براساس زندگی و سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) عمل کنیم، تصریح کرد: پیامبر اسلام منادی توحید و عقلانیت و تکریم انسانیت بود و بر سختی ها و ناملایمات صبر و استقامت می کرد و با این صبر توانست اسلام را گسترش دهد و همراه مسلمانان در جنگ ها و غزوات شرکت می کرد و نسبت به دشمنان خود هم با رافت و مهربانی و مدارا رفتار می کرد و هرگز در پی انتقام جویی از آنان نبود.

وی خاطرنشان کرد: پیامبر بزرگوار اسلام در همه امور حتی در اساسی ترین مسائل همانند جنگ با اصحاب و یاران خود مشورت می کرد و اهل عفو و گذشت و نماد ایثار و فداکاری و حامی مظلومان در برابر ستمگران بوده است که این موارد گوشه اندکی از سیره پیامبر اسلام است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه افتخار ما پیروی از حضرت محمد (ص) است، اضافه کرد: در جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار حکومت اسلامی همه از دولتمردان تا آحاد مردم باید تلاش کنیم خود را با سیره پیامبر اسلام تطبیق دهیم.

جنتی در بخش دیگری از سخنان خود هفته وحدت را میراث گران قدر و ابتکار مهم امام راحل برای نزدیک کردن هرچه بیشتر مسلمانان دانست و گفت: نهالی که امام بزرگوار در زمینه وحدت مسلمانان کاشتند امروز به درخت تناوری تبدیل شده و در بسیاری از کشورهای اسلامی هفته وحدت را گرامی می دارند و مسلمانان از وحدت سخن می گویند و اختلافات را کنار می گذارند.

وی با بیان اینکه یکی از سیاست های اساسی دولت تدبیر و امید دفاع از حقوق شهروندی است، اظهار داشت: همه کسانی که در این کشور زندگی می کنند از نظر شهروندی از حقوق برابر برخوردار هستند و این دولت توانسته این مسئله را به اثبات برساند و در این کشور شهروند درجه دو نداریم و همه شهروند درجه یک هستند و همه براساس شایستگی هایی که دارند باید در مدیریت این کشور شریک باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: در استان هرمزگان نیز برادران اهل سنت و تشیع در کنار هم با همدلی و همزبانی با هم کار و زندگی می کنند.

جنتی عنوان کرد: همه کسانی که دارای تخصص و کارآیی باشند می توانند در مدیریت حضور داشته باشند و در این دولت برای اولین بار سفیری از اهل سنت به خارج کشور فرستاده شد و بنده نیز در دورانی که معاون سیاسی وزارت کشور بودم، تاکید داشتم در همه مناطق اهل سنت نشین و مرزی، فرمانداران و مدیرانی از اهل سنت انتخاب شوند و در این دولت مشاهده می کنیم، بسیاری از فرمانداران و بخشداران و مدیران کل از اهل سنت براساس شایسته سالاری انتخاب شده اند.

وی ادامه داد: ما در دولت تدبیر و امید تاکید داریم که در همه رده های مدیریتی از جمله در وزارتخانه ها باید از وجود همه شهروندان ها و افرادی که شایستگی دارند، استفاده شود و این سیاست را دولت جمهوری اسلامی ایران با جدیت دنبال می کند تا کسی احساس نکند در این کشور شهروند درجه دو است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ملت ایران سال های سخت و دشواری را پشت سر گذاشته اند، عنوان کرد: طی این سال ها محاصره کامل و تحریم ها این کشور را احاطه کرده به شکلی که در طول نیم قرن گذشته هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران محاصره و مورد تحریم واقع نشده است اما با این وجود با هدایت های رهبر معظم انقلاب اسلامی و حمایت و استقامت مردم توانستیم این دوره را پشت سر بگذاریم.

جنتی بیان داشت: با وجود اینکه ۱۲ قطعنامه در آژانس بین المللی انرژی هسته ای علیه ایران صادر شد اما این آژانس پس از ۱۲ سال اعلام کرد که تمامی فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی از آغاز تا کنون مسالمت آمیز بوده که این موفقیت با عنایات الهی و در سایه مقاومت و پایداری ملت ایران به دست آمده است.

وی تصریح کرد: کاری که در جمهوری اسلامی ایران انجام شد و توانستیم از این تحریم ها بیرون بیاییم در طول عمر سازمان ملل بی نظیر است چون هر کشوری که در فصل هفتم منشور ملل متحد تحت تحریم قرار گرفته دچار حمله نظامی شده است اما جمهوری اسلامی ایران با وجود شش قطعنامه فصل هفتمی، با مذاکره قوی در برابر شش قدرت جهانی نشست و در این مذاکرات دنیا حق غنی سازی ما را به رسمیت شناخت.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امیدواریم تا آخر دی ماه که آژانس تعهدات ما را راستی آزمایی می کند، تمامی تحریم های اقتصادی و بانکی علیه کشورمان برداشته شود که با این کار امیدواریم گشایشی در وضعیت کشور ایجاد و دولت بتواند گره ها را از پای ملت باز کند.

جنتی با بیان اینکه تلاش دولت یازدهم بر این است که در تمام امور اداری سلامت را حفظ کند، اظهار داشت: مبارزه با فساد مالی و اداری از شعارهای اصلی این دولت است و در این دولت خبری از فساد نشنیده ایم در حالی که در گذشته مواردی همچون فساد سه هزار میلیاردی و مسئله بابک زنجانی را داشته ایم اما این دولت تلاش کرده به دور از این مسائل باشد.

وی با اشاره به در پیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، عنوان کرد: تمام تلاش دولت برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد و همراه با آرامش است و دولت به هیچ وجه نمی خواهد در انتخابات دخالت جناحی کند و مهم این است که افراد سالم و صالح و شایسته براساس قانون و منتخبان مردم وارد مجلس شورای اسلامی و خبرگان شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: در این دوره تعداد داوطلبان زیادی برای حضور در انتخابات ثبت نام کرده اند که اگرچه ممکن است برخی این مسئله را مثبت ندانند اما این که این تعداد از افراد این احساس را کرده اند که وارد عرصه انتخابات شوند و خود را عرضه کنند، یک ارزش است و هیئت های اجرایی و نظارت نیز صلاحیت ها را مورد بررسی قرار خواهند داد تا افراد شایسته و صالح را انتخاب کنند.

جنتی همچنین با اشاره رشد گروه های تکفیری در منطقه، بیان داشت: با کشتاری که در پاریس صورت گرفت کشورهای غربی متوجه شدند آنچه در آستین پرورش داده اند، مارهایی بودند که اولین نیش را به خودشان زدند و این افراد خطری برای صلح و امنیت بین المللی هستند.

وی گفت: امیدواریم این جریان های تکفیری از بین بروند و مهم این است که فکر و اندیشه انحرافی که از اسلام چهره ای خشن ترسیم می کند، باید با کمک همه مسلمانان از بین برود.