بحرین به داد حریف تیم امید ایران رسید

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز پیش بود که فدراسیون فوتبال امارات در اقدامی عجیب از تیم امید سوریه که در این کشور اردوی آماده سازی برپا کرده بود خواست تا امارات را ترک کند. این تصمیم با انتقاد رئیس فدراسیون فوتبال سوریه همراه بود ولی سوریهایها چارهای جز ترک امارات نداشتند.
در نهایت و با رایزنیهای فدراسیون سوریه، بحرینیها موافقت کردند تا اردوی سوریه به این کشور منتقل شود. حسن اسماعیل دبیر فدراسیون فوتبال بحرین با اعلام این خبر گفت: سوریه از ۳۰ دسامبر تا ۸ ژانویه در بحرین اردویی را برپا میکند و دو بازی تدارکاتی با تیم امید بحرین برای سوریه در نظر گرفتهایم.
سوریه در گروه اول مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک با تیمهای امید ایران، چین و قطر همگروه است.
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