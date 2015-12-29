منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: آخرين دادهها و نقشههای پيشيابی هواشناسی بيانگر ورود سامانه بارشی، از اواخر امروز، سهشنبه هشتم دیماه از جنوب غرب و غرب به كشور است.
وی در ادامه بیان کرد: ورود این سامانه بارشی بهتدریج استان البرز را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
رحمانیان خاطرنشان کرد: پيامد اين سامانه بارشی در روز چهارشنبه همراه با ابری شدن آسمان، بارش باران و برف و در پارهای نقاط مهآلود خواهد بود.
به گفته مدیرکل هواشناسی استان البرز تا روز پنجشنبه پیامدهای ورود سامانه بارشی در استان تداوم خواهد داشت.
وی به شهروندان توصیه کرد با توجه بهپیش بينی بارش برف در مناطق كوهستانی، انتظار اختلال در تردد جادهها و كاهش ديد افقی به علت مه تمهيدات لازم را به کار گیرند.
اعلام وضعیت جوی شهرستانهای البرز
رحمانیان در ادامه به شرایط جوی امروز شهرستان کرج اشاره کرد و گفت: امروز، آسمان کرج کمی ابری در بعضی ساعات غبارآلود و در اواخر وقت بهتدریج همراه با افزایش ابر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان البرز کمینه دمای هوای امروز شهرستان کرج را منفی یک درجه اعلام کرد و گفت: کمینه دمای هوا روز چهارشنبه به منفی ۵ درجه سانتی گراد میرسد.
وی به وضعیت جوی شهرستانهای استان اشاره کرد و گفت: امروز آسمان شهرستانهای طالقان، هشتگرد، نظرآباد، فردیس و اشتهارد، کمی ابری در پارهای مناطق غبارآلود در اواخر وقت همراه با افزایش ابر خواهند بود.
کیفیت هوای هشتگرد و نظرآباد ناسالم اعلام شد
رحمانیان با تأکید بر اینکه دمای هوای شهرستانهای استان در روز چهارشنبه به منفی درجه میرسد، گفت: در حال حاضر دمای هوا در منطقه «دیزین» منفی ۵ درجه سانتی گراد است.
وی دمای هوای شهرستان طالقان و منطقه دیزین را برای روز چهارشنبه به ترتیب منفی ۷ و ۸ درجه سانتی گراد اعلام کرد.
مدیرکل هواشناسی استان البرز کیفیت هوای امروز شهرستانهای هشتگرد و نظرآباد را ناسالم اعلام کرد و گفت: کیفیت هوا در شهرستان اشتهارد امروز و فردا سالم خواهد بود.
وی در پایان وضعیت جوی محور کرج – چالوس را قسمتی ابری همراه با مه آلودگی اعلام کرد و گفت: در حال حاضر سرعت باد در این محور ۱۴ کیلومتر بر ساعت است.
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