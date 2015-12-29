منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: آخرين داده‌ها و نقشه‌های پيش‌يابی هواشناسی بيانگر ورود سامانه بارشی، از اواخر امروز، سه‌شنبه هشتم دی‌ماه از جنوب غرب و غرب به كشور است.

وی در ادامه بیان کرد: ورود این سامانه بارشی به‌تدریج استان البرز را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

رحمانیان خاطرنشان کرد: پيامد اين سامانه بارشی در روز چهارشنبه همراه با ابری شدن آسمان، بارش باران و برف و در پاره‌­ای نقاط مه‌آلود خواهد بود.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان البرز تا روز پنج‌شنبه پیامدهای ورود سامانه بارشی در استان تداوم خواهد داشت.

وی به شهروندان توصیه کرد با توجه به‌پیش ­بينی بارش برف در مناطق كوهستانی، انتظار اختلال در تردد جاده‌ها و كاهش ديد افقی به علت مه تمهيدات لازم را به‌ کار گیرند.

اعلام وضعیت جوی شهرستان‌های البرز

رحمانیان در ادامه به شرایط جوی امروز شهرستان کرج اشاره کرد و گفت: امروز، آسمان کرج کمی ابری در بعضی ساعات غبارآلود و در اواخر وقت به‌تدریج همراه با افزایش ابر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان البرز کمینه دمای هوای امروز شهرستان کرج را منفی یک درجه اعلام کرد و گفت: کمینه دمای هوا روز چهارشنبه به منفی ۵ درجه سانتی گراد می‌رسد.

وی به وضعیت جوی شهرستان‌های استان اشاره کرد و گفت: امروز آسمان شهرستان‌های طالقان، هشتگرد، نظرآباد، فردیس و اشتهارد، کمی ابری در پاره‌ای مناطق غبارآلود در اواخر وقت همراه با افزایش ابر خواهند بود.

کیفیت هوای هشتگرد و نظرآباد ناسالم اعلام شد

رحمانیان با تأکید بر اینکه دمای هوای شهرستان‌های استان در روز چهارشنبه به منفی درجه می‌رسد، گفت: در حال حاضر دمای هوا در منطقه «دیزین» منفی ۵ درجه سانتی گراد است.

وی دمای هوای شهرستان طالقان و منطقه دیزین را برای روز چهارشنبه به ترتیب منفی ۷ و ۸ درجه سانتی گراد اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز کیفیت هوای امروز شهرستان‌های هشتگرد و نظرآباد را ناسالم اعلام کرد و گفت: کیفیت هوا در شهرستان اشتهارد امروز و فردا سالم خواهد بود.

وی در پایان وضعیت جوی محور کرج – چالوس را قسمتی ابری همراه با مه آلودگی اعلام کرد و گفت: در حال حاضر سرعت باد در این محور ۱۴ کیلومتر بر ساعت است.