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۸ دی ۱۳۹۴، ۱:۰۳

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه نبی اکرم(ص) کرمانشاه:

هفته وحدت نفی افراطی‌گری وخشونت طلبی است/اقتدار امت اسلام در وحدت

هفته وحدت نفی افراطی‌گری وخشونت طلبی است/اقتدار امت اسلام در وحدت

کرمانشاه- مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه گفت: هفته وحدت در حقیقت نفی افراطی‌گری و خشونت طلبی و آدم‌کشی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا گودرزی در جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) که روز دوشنبه در شهرستان روانسر برگزار شد، بر ضرورت توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و اظهار داشت: امت اسلام باید این فریضتین را راهنمای هدایت قرار دهند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه حقیقت هفته وحدت را نفی خشونت، ترور، آدم کشی و افراطی‌گری دانست و بر لزوم حفظ اتحاد و انسجام میان مسلمین برای اقتدار امت اسلام تاکید کرد.

حجت الاسلام گودرزی قرآن کریم را مجموعه‌ای از اخلاقیات و معارف دین الهی دانست و افزود: عمل به فرامین الهی سعادت آدمی را تضمین می‌کند.

وی با تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) گفت: در قرآن کریم تمام عالم هستی مقدمه‌ای برای سعادت انسان بیان شده و پیروی از فرامین الهی سبب رسیدن به سعادت خواهد بود و پشیمانی به دنبال نخواهد داشت.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با تبریک میلاد امام جعفر صادق(ص) بیان کرد: سعادت انسان در گروه شناخت قرآن و عمل به دستورات این کتاب آسمانی است .

کد مطلب 3012170

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