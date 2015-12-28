به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا گودرزی در جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) که روز دوشنبه در شهرستان روانسر برگزار شد، بر ضرورت توجه به فریضه امر به معروف و نهی از منکر تاکید کرد و اظهار داشت: امت اسلام باید این فریضتین را راهنمای هدایت قرار دهند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه حقیقت هفته وحدت را نفی خشونت، ترور، آدم کشی و افراطی‌گری دانست و بر لزوم حفظ اتحاد و انسجام میان مسلمین برای اقتدار امت اسلام تاکید کرد.

حجت الاسلام گودرزی قرآن کریم را مجموعه‌ای از اخلاقیات و معارف دین الهی دانست و افزود: عمل به فرامین الهی سعادت آدمی را تضمین می‌کند.

وی با تبریک میلاد پیامبر گرامی اسلام(ص) گفت: در قرآن کریم تمام عالم هستی مقدمه‌ای برای سعادت انسان بیان شده و پیروی از فرامین الهی سبب رسیدن به سعادت خواهد بود و پشیمانی به دنبال نخواهد داشت.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با تبریک میلاد امام جعفر صادق(ص) بیان کرد: سعادت انسان در گروه شناخت قرآن و عمل به دستورات این کتاب آسمانی است .