برق و بنزین در عربستان گران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، سقوط شدید قیمت نفت باعث شده که دولت عربستان در بودجه سال آینده مجموعهای از تدابیر ریاضتی از جمله کاهش یارانههای انرژی را در نظر بگیرد.
شورای وزیران عربستان در جلسه اخیر خود علاوه بر افزایش قیمت بنزین با گران شدن آب و برق هم موافقت کرده است. بر این اساس قرار است قیمتهای تازه از روز سهشنبه ۲۹ دسامبر به اجرا گذاشته شود.
طبق این تصمیم قیمت بنزین از لیتری ۶ دهم ریال سعودی به لیتری ۹ دهم ریال (معادل ۲۴ سنت آمریکا) خواهد رسید و قیمت گاز و دیزل هم افزایش خواهد یافت.
گفتنی است کسری بودجه دولت عربستان سعودی در سال ۲۰۱۵ میلادی به رقم بیسابقه ۳۶۷ میلیارد ریال سعودی، معادل ۹۸ میلیارد دلار رسیده است.
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