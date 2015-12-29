انتظار برای دریافت اتوبوس شهری در شهرقدس ۱۰ ساله شد

محمد صادق کولیوند شهردار قدس، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حائز اهمیت حمل ونقل عمومی در پویایی و توسعه شهر، اظهار داشت: شهر قدس نزدیک ترین شهر به پایتخت محسوب می شود اما با این وجود، در حوزه اتوبوسرانی و ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری با فرسودگی و مشکلات بسیاری مواجه است.

وی افزود: قریب به ۱۰ سال است که هیچگونه اتوبوسی به شهر قدس واگذار نشده و در طول این مدت، تنها با بازسازی و نوسازی ناوگان فرسوده، حمل ونقل عمومی درون شهری این عرصه را حفظ کرده ایم.

کولیوند گفت: شهرداری قدس آمادگی دارد تا اتوبوس را با زیر قیمت خرید خود در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، اما واقعیت امر این است که اتوبوسی برای خرید و واگذاری وجود ندارد.

شهردار قدس عنوان کرد: تهیه اتوبوس بصورت آزاد هزینه بر است و هر دستگاه قریب به ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار می خواهد که برای بخش خصوصی، تهیه و فعال کردن آن در درون شهر مقرون به صرفه نیست.

وی افزود: فرسودگی ناوگان اتوبوسرانی شهر قدس غیر قابل انکار است و در حد بضاعت خود تلاش کرده ایم مشکلات موجود در این عرصه را کاهش دهیم اما نوسازی کامل خودروها نیازمند اعتباراتی ویژه است.

کولیوند گفت: با این وجود، برای ایجاد انگیزه بیشتر، با اخذ مبالغ ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان، اتوبوس هایی را در اختیار بخش خصوصی قرار داده ایم تا در ارائه خدمات این بخش خللی وارد نشود و تلاش می کنیم در طول سال از هیچ حمایت و پشتیبانی سازنده ای در حد توان و امکانات موجود دریغ نکنیم.

وی یادآور شد: امیدواریم با گشایش هایی که حاصل می شود، اتوبوس های جدید واگذار شود، زیرا فرسودگی موجود در این بخش، سطح کیفی خدمات حمل ونقل عمومی متکی بر اتوبوس را تحت الشعاع قرار داده و ضرورت بهبود و ارتقای آن به شدت احساس می شود.