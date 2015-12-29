۱۴ نخبه علمی و فرهنگی در میان جمعیت ایثارگرشهریار حضور دارند

علی کردی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهریار در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به توانمندی ها و استعداد های متنوع و بالقوه خانواده معظم شهدا اظهار داشت: طبق ارزیابی های انجام شده، ۱۰ درصد از جامعه نخبگان کشور متشکل از خانواده ایثارگران و شهدا هستند و این امر موید توانایی ها و بضاعت شایسته این گروه است.

وی افزود: شهرستان شهریار نیز از این ظرفیت بی بهره نیست و حضور ۱۴ نخبه علمی، فرهنگی و ورزشی در منطقه، برگ زرین دیگری از توانایی های خانواده معزز ایثارگران است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهریار عنوان کرد:مجموعه بنیاد شهید تلاش می کند تا در حد امکان از نظرات و ایده های این قشر بهره مند شود و در جلسه ای که تحت عنوان معتمدان معین نیز برگزار شد، ایده های خوبی از سوی فرهیختگان ایثارگر طرح و به بحث گذاشته شد که بسیار قابل توجه بود.

تلاش برای رفع دغدغه های خانواده معظم شهدا در حوزه مسکن

کردی با اشاره به تلاش مجموعه بنیاد شهید شهریار برای کاهش مشکلات خانواده معظم ایثارگران در حوزه مسکن نیزگفت:بهسازی واحدهای مسکونی خانواده شهدا یکی از دستورکارهایی است که در حد توان و امکانات موجود عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: ارائه وام مسکن با هدف پرداخت کمک هزینه به خانواده ایثارگران، یکی دیگر از برنامه هایی است که با عنایت به تسهیلات ارائه شده و سهمیه ای که برای این امر در نظر گرفته می شود، به خانواده معظم شهدا تعلق می گیرد.

رئیس بنیاد شهید شهریار یادآور شد: امیدواریم با افزایش تسهیلات و اعتبارات این حوزه، خانواده های بیشتری تحت پوشش چنین تسهیلاتی قرار گیرند که در صورت تحقق، بخش قابل توجهی از دغدغه های ایثارگران رفع می شود.