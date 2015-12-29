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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۴۵

پایان پنجمین اردوی شاگردان محمد بنا در خانه کشتی

پایان پنجمین اردوی شاگردان محمد بنا در خانه کشتی

پنجمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان فردا (چهارشنبه) ۹ دی ماه به پایان می رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مرحله از تمرینات از روز ۲۸ آذرماه در خانه کشتی شماره یک تهران آغاز شده بود و ملی پوشان زیر نظر محمد بنا سرمربی و اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی تمریناتی نظیر وزنه، ایستگاهی، مرور فن، تمرین کشتی و دو و میدانی را در دستور کار خود داشتند.

فرنگی کاران که دیروز صبح تمرین کشتی و عصر تمرین ایستگاهی را در برنامه داشتند، صبح امروز (سه شنبه) تمرین وزنه را برگزار کردند و بعد از ظهر نیز استراحت دارند.

 پنجمین مرحله اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان صبح چهارشنبه با تمرین دو و میدانی به پایان می رسد.

کد مطلب 3012200

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