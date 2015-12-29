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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۰:۳۱

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان:

رسانه‌ها در نمایشگاه مطبوعات رسانه خود را به مردم معرفی کردند

رسانه‌ها در نمایشگاه مطبوعات رسانه خود را به مردم معرفی کردند

زنجان- مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: استقبال مردم از نمایشگاه بسیار مطلوب بود و رسانه ها توانستند رسانه خود رابه مردم معرفی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مقدم شامگاه دوشنبه در مراسم اختتامیه نمایشگاه مطبوعات افزود: این برنامه با همکاری خانه مطبوعات و شهرداری زنجان برای معرفی هر چه بیشتر رسانه های استان زنجان برگزار شد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه استقبال مردم از نمایشگاه بسیار مطلوب بود و رسانه ها توانستند رسانه خود رابه مردم معرفی کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان با بیان اینکه بهترین قضاوت‌کنندگان مردم هستند، گفت: مردم می توانند عملکرد دستگاه های اجرایی را قضاوت کنند.

وی با اشاره به اینکه غرفه آرایی در نمایشگاه مطبوعات از سوی رسانه ها خوب نبود، تاکید کرد: انتظار بیشتری از رسانه‌های استان در زمینه غرفه‌آرایی وجود داشت.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تصریح کرد: باید در نمایشگاه‌های بعدی خلاءهای موجود حل شود و غرفه آرایی ها بسیار زیبا و کیفی باشد.

مقدم تاکید کرد: امسال دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان با حدود۴۰ غرفه تشکیل شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان تصریح کرد: امسال استقبال مدیران دستگاه‌های اجرایی از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌های استان زنجان بسیار مطلوب بود.  

مقدم گفت: برگزاری این نمایشگاه  فرصتی برای کاندیداهای نمایندگان مجلس بود که اهداف خود را برای شرکت در انتخابات بیان کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان از برگزاری نخستین جشنواره مطبوعات استان زنجان خبر داد و گفت: این جشنواره نیز بااستقبال خوب رسانه ها مواجه شد که مراسم اختتامیه آن روز پنج‌شنبه ۱۰ دی ماه در فرهنگسرای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

کد مطلب 3012209

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