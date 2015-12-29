روسای کلانتری ها بايد بابرخورد مناسب، اعتماد سازی را نهادینه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیرضا صالحی شامگاه دوشنبه در همایش روسای کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان زنجان با اشاره به اینکه با استقرار معاونت اجتماعی فاصله بین پلیس و مردم کم شده، گفت: خوشبختانه پلیس استان زنجان تعامل خوبی با مردم دارد.

وی اظهار کرد: خوشبختانه معاونت اجتماعی ناجا در استان زنجان اقدامات خوبی را در حوزه پیشگیری از جرم در طول سال انجام می دهد و خوشبختانه با عملکرد خوب پلی وقوع سرقت ها در زنجان کاهش داشته است و رتبه خوبی را در کشور به خود اختصاص داده است.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: اجرای قانون همراه با علم و ادب موثر خواهد بود و در این راستا پلیس بر تحقق این مهم توجه جدی دارد.

سردار صالحی تاکید کرد: اجرای قانون اگر همراه با علم و ادب باشد، موثر خواهد بود.

وی افزود: امروز مهم‌ترین ماموریت پلیس در امر پیشگیری است و پلیس زنجان برنامه های کارشناسی شده را بر اساس اولویت بندی آسیب ها انجام می دهد.

فرمانده انتظامی استان زنجان گفت: بهترین پیشگیری در حوزه اجتماعی است و باید کارکنان پلیس در حوزه پیشگیری براین امر توجه داشته باشند که پیشگیری در اولویت برنامه ها قرار گیرد قبل از اینکه اقدامی صورت بگیرد.

سردار صالحی افزود: همایش روسای کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان زنجان در راستای ارتقای بصیرت همگانی ، همدلی و همزبانی یگان ها انجام می شود.

وی تصریح کرد: کلانتری ها و پاسگاه ها بیشترین ارتباط را با مجرمان دارند بنابراین در این همایش نوع ارتباط با مجرمین و مردم آموزش داده می شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان افزود: روساي کلانتري ها و پاسگاه ها بايد با عملکرد صحيح،رفتار و برخورد مناسب، اعتماد سازي را در جامعه نهادينه کنند.