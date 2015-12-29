قرآن و سنت اساس رفع مشکلات جهان اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی شامگاه دوشنبه در دیدار پروفسور محمد گورمز، رئیس سازمان دیانت ترکیه و تعدادی از علما و اندیشمندان اسلامی این کشور که در مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار شد، با بیان اینکه ملت ایران مشترکات و سازگاریهای بسیاری با مردم ترکیه دارند گفت: خوشبختانه در ترکیه حدود ۹۰ هزار مسجد اسلامی وجود دارد که صدها باب آن متعلق به شیعیان است که آزادانه اعمال مذهبی را انجام میدهند.
وی با اشاره به این مطلب که بیش از ۹۰ درصد مردم ترکیه مسلمان هستند، اظهار داشت: بیشک نماز جمعههای مسلمانان ترکیه در جهان اسلام کمنظیر است.
استاد حوزه علمیه قم با اشاره به سابقه و تمدن طولانی و جمعیت فراوان ترکیه گفت: ترکیه کشوری پیشرفته است که نقش بسیار مهمی در جهان اسلام و حتی در کل دنیا دارد.
علمای اسلام باید ریشه افکار تکفیری را برکنند
وی با بیان اینکه ترکیه یکی از کشورهایی است که اختلافات مذهبی در آن جایی ندارد و همزیستی مسالمتآمیزی میان مردم وجود دارد، گفت: این نشان از سطح فرهنگی و شعور بالای دینی مسلمانان ترکیه است.
آیت الله مکارم شیرازی از ترجمه تفسیر نمونه تألیف خود به زبان ترکی خبر داد و گفت: زمانی که به منابع و کتابخانههای مسلمانان مراجعه میکنیم درمییابیم، مشترکات بسیاری در اصول داریم.
وی مسئله مهم کنونی جهان اسلام را گروههای افراطی و تکفیری دانست و گفت: اعمال و رفتار شرمآور تکفیریها موجب آزار و بلای جهان اسلام و بشریت شده است.
این مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه مبارزه با تکفیریها تنها با روش نظامی امکانپذیر نیست، گفت: علما و اندیشمندان جهان اسلام باید با یکدلی و وحدت چارهای برای نابودی فکر و اندیشه تکفیری کنند.
برگزاری دومین کنگره بینالمللی بررسی جریانهای افراطی تکفیری در قم
وی از برگزاری دومین کنگره بینالمللی بررسی جریانهای افراطی تکفیری در قم خبر داد و گفت: این کنگره که تا یک ماه آینده برگزار خواهد شد، مانند سالهای گذشته محفلی برای هماندیشی و چاره گزینی برای مقابله با اندیشههای افراطی تکفیریها خواهد بود.
آیت الله مکارم شیرازی بر برگزاری جلسات و همفکریهای مداوم میان علمای ایران و ترکیه تأکید کرد و افزود: تکفیریها با برادرکشی، تخریب زیرساختها و امکانات مسلمانان، ایجاد تفرقه و عداوت میان برادران دینی و از همه مهتر ارائه چهرهای خشن و ناپسند از اسلام، مشکلات فراوانی را برای جهان اسلام رقم زدهاند.
دنیا آماده پذیرش اسلام هستند
وی با بیان اینکه دنیای امروز آماده پذیرش ارزشهای اسلام است، گفت: در سالهای اخیر قرآن مجید یکی از پرفروشترین کتابهای سال آمریکا بود.
این مفسر قرآن کریم با ابراز تأسف از اینکه رفتارهای تکفیریها سبب انزوا و جلوگیری از توسعه اسلام خواهد شد، گفت: ما باید از فرصت توسعه اسلام در جهان نهایت استفاده را ببریم.
وی با تأکید بر اینکه تکفیریها برای اهداف و برنامههای شرورانه خود به آیات قرآن استناد میکنند، گفت: وظیفه علما این است که ثابت کنند افکار و اندیشه تکفیریها هیچ ارتباطی با قرآن ندارد.
ایران الگوی همزیستی میان مذاهب اسلامی است
آیت الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه داشتن اختلافات مذهبی مشکلی برای جهان اسلام ایجاد نمیکند، گفت: خوشبختانه در کشور ما میان برادران اهل سنت و شیعه زندگی مسالمت آمیزی برقرار است و در بسیاری از مسائل مهم اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات میان اقوام و مذاهب همدلی و مشارکت وجود دارد.
وی با تأکید بر اینکه اداره جامعه اسلامی ایران با مشارکت اقوام مذهبی انجام میپذیرد، گفت: دامن زدن به اختلافات مذهبی از سیاستها و اهداف مهم دشمنان اسلام است.
استاد سطوح عالی حوزه با عنوان این مطلب که نباید آلت دست استکبار جهانی باشیم، گفت: هرگاه مسلمانان باهم ستیزه و دشمنی داشته باشند کار دشمنان اسلام را برای نفوذ و شیطنت راحت میکنند.
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