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۸ دی ۱۳۹۴، ۱۱:۵۸

رئیس سازمان اوقاف :

امام و رهبر انقلاب منادی وحدت میان امت اسلامی هستند

امام و رهبر انقلاب منادی وحدت میان امت اسلامی هستند

حجت الاسلام محمدی، رئیس سازمان اوقاف گفت: امام خمینی (ره) و خلف صالحشان مقام معظم رهبری منادی وحدت میان مسلمانان هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف در دیدار با «هایل عبدالحفیظ یوسف داود»، وزیر اوقاف اردن هاشمی ضمن تبریک ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با اشاره به اینکه مسلمانان در سایه تعالیم اسلام، قرآن و سنت نبوی باید با وحدت و همدلی با یکدیگر زندگی کنند، گفت: سفارش و توصیه قرآن براساس آیه شریفه «وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَميعًا وَلا تَفَرَّقوا» حفظ وحدت میان امت اسلام است و این وحدت بزرگترین نعمت هاست که باید قدر آن را بدانیم زیرا در سایه آن عزت و شرف مسلمانان حفظ می شود.

وی با اشاره به اینکه دشمنان اسلام و قرآن بدنبال تفرقه افکنی میان مسلمانان هستند، افزود : زمانی پرچم دار این تفرقه افکنی انگلیسی ها و زمانی آمریکایی هستند و یکی از اقدامات فتنه انگیزانه اینها حمایت از گروه های تکفیری داعش است که خود آنها، این گروه را بوجود آورده اند و در پشت صحنه با آمریکا و اسرائیل یکی هستند.

حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه اگر بررسی کنید خواهید دید در این مدت، گروه داعش هیچ موضع گیری علیه آمریکا و اسرائیل نداشته است، افزود : از لحاظ اقتصادی، نظامی و سیاسی آمریکا و اسرائیل حامیان داعش هستند و متاسفانه داعش نیز تمام اقدامات خود را به نام اسلام و مسلمانان انجام می دهد، در حالی که اسلام این حرکات را به هیچ وجه قبول ندارد.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه در سایه وحدت و اتحاد مسلمانان می توانیم بصورت مسالمت آمیز بایکدیگر زندگی کنیم، تصریح کرد : یکی از تفرقه افکنی های دشمنان مطرح کردن مسائل اختلافی میان شیعه و سنی است و اهل تسنن و تشیع مورد حمایت سرویس های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس را ایجاد کرده اند تا به اختلاف افکنی بپردازند.

وی با اشاره به اینکه این شیعه و سنی آنها مورد قبول نیست، گفت : آنها دشمن شیعه و سنی هستند زیرا هم شیعیان و هم اهل تسنن را می کشند و ما هیچ کدام را قبول نداریم و اسلام ناب محمدی که پیامبر اسلام (ص) به ما هدیه داد، ملاک عمل است و رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) نیز این اسلام ناب را مطرح کردند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه حضرت امام خمینی (ره) و خلف صالحشان مقام معظم رهبری منادی وحدت میان مسلمانان هستند، تصریح کرد : امام علی (ع) فرمودند؛ هیج نعمتی بالاتر از وحدت نیست.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه اضافه کرد: امام علی (ع) در جایی دیگر می فرمایند؛ دقت کنید که امت های گذشته در سایه اختلاف و تفرقه افکنی هیچ کدام موفق نشدند و عبرت بگیرید و با یکدیگر متحد باشید و این سیاست نظام جمهوری اسلامی ایران است.

وی با اشاره به اینکه سازمان اوقاف در ایران دارای سه حوزه ماموریتی است، افزود : یکی از ماموریت های سازمان اوقاف در ایران مربوط به آموزش و تدریس قرآن از سطح ابتدایی تا سطوح عالی دکتری است که در این زمینه دانشگاه علوم قرآنی با ۲۲ دانشکده و ۵ هزار دانشجوی دختر و پسر فعال است.

حجت الاسلام محمدی برگزاری مسابقات قرآن در سطوح مختلف کشوری و در نهایت بین المللی را دیگر وظیفه قرآنی اوقاف برشمرد و تصریح کرد : دومین حوزه فعالیت اوقاف، رسیدگی به بقاع متبرکه و امامزادگان است که اکثر آنها فرزندان اهل بیت (ع) هستند و تعداد اندکی نیز از پیامبران و علمای دین و اشخاص مورد احترام مردم هستند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به وجود ۷۰ هزار مسجد در ایران اسلامی، رسیدگی به این مساجد را از جمله وظایف این سازمان دانست و گفت : اداره موقوفات در ایران سومین وظیفه این سازمان است که اوقاف در خصوص موقوفات فاقد متولی وظیفه اداره و مدیریت را برعهده دارد و در خصوص موقوفات دارای متولی نیز وظیفه نظارت را برعهده دارد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۱۷۰ هزار موقوفه در ایران وجود دارد، گفت : وقفنامه این موقوفات مطالعه و بررسی شده است که در پی آن، بیش از ۷۷۰ نوع نیت وقفی احصاء شده است که اعم از  نیات مذهبی، اجتماعی، کمک به فقرا، مستمندان، بیماران، یتیمان و همچنین اقامه عزا برای اهل بیت (ع) بویژه امام حسین (ع) است.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه یکی از وظایف شرعی و قانونی سازمان اوقاف عمل به نیات واقفان است، گفت : برای مدیریت موقوفات در یاران سیستمی مکانیزه و امروزی ایجاد شده است و با این ابزار روز در آمد موقوفات و هزینه کرد آنها را مدیریت می کنیم.

نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه یکی از خدکات بزرگ انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) را احیای موقوفات و وقف دانست و تصریح کرد : در این جهت آمادگی لازم وجود دارد، تجربیات و اطلاعات موجود در اوقاف ایران را در اختیار اوقاف اردن قرار دهیم و همچنین از تجربیات و اطلاعات آنها نیز بهره برداری کنیم.

وی با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) فرمودند؛ هرکس میان مسلمانان اختلاف افکنی کند مجرم است، گفت : امام خمینی (ره) هیچگاه سخنی در جهت اختلاف افکنی میان مسلمانان بر زبان نیاورد و مقام معظم رهبری نیز بر این موضع تاکید دارند و در چندین فتوا فرموده اند که اهانت به مقدسات فرق مذهبی بویژه اهل سنت حرام شرعی است و در خصوص اهانت به همسران پیامبر نیز فرمودند که اهانت و نسبت دادن ناروا به همسران پیامبر حرام شرعی است و این مبنای اعتقادی و قرآنی ماست.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه امیداورم این سفر موجب گسترش روابط و تعامل قوی تر و بیشتر میان ایران و اردن بویژه در زمینه اوقاف شود، خاطرنشان کرد : در زمان مدیریت پیشین اوقاف اردن تفاهم نامه ای پیشنهادی مطرح شده بود که در صورت موافقت و بررسی مجدد می تواند میان دو طرف امضا شود تا ارتباطات بهتری نسب به گذشته برقرار شود.

کد مطلب 3012225

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