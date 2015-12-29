بازداشت اعضای وابسته به داعش در پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، پلیس مبارزه با تروریسم با انجام عملیاتی در ایالت پنجاب موفق به بازداشت ۸ نفر از اعضای وابسته به گروه تروریستی تکفیری داعش در ایالت پنجاب پاکستان شد.

به گفته منابع وابسته به پلیس، از متهمان مقدار زیادی اسلحه و مهمات، لپ تاپ و تعدادی سی دی تبلیغاتی گروه داعش نیز کشف و ضبط شد.

این متهمان قصد انجام عملیات خرابکاری و تاسیس گروه داعش در پاکستان را داشتند. متهمان در شهرهای مختلف ایالت پنجاب دستگیر شده اند اما آنها شهر «سیالکوت» را مرکز عملیات خود قرار داده بودند و از آنجا بر تمام فعالیتها نظارت می کردند.

لازم به ذکر است ۳ نفر از متهمان دستگیر شده توسط پلیس آموزش نظامی دیده بودند. این متهمان با تبلیغات وسیع در تمام ایالت پنجاب قصد عضو گیری افراد بیشتری را داشتند.

در ماههای گذشته مولانا «عبدالعزیز» خطیب افراطی «لال مسجد» اسلام آباد به دولت اخطار داده بود که برای اجرای شریعت اسلامی در پاکستان به او اجازه فعالیت داده شود تا بتواند قوانین اسلامی را در پاکستان مطابق با شریعت اسلامی به اجرا در آورد. خبرهایی نیز وجود دارد که «امه حسان» همسر وی به «ابوبکر البغدادی» نامه نوشته است و از او برای تاسیس گروه داعش در پاکستان کمک خواسته است.