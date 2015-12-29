فرمان دادن به خودرو از طریق «لمس هوایی»

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت خودروسازی بی.ام.و همچون بسیاری از دیگر شرکتهای مطرح خودروسازی در دنیا نقشه های زیادی برای نمایشگاه خودروی CES (تجهیزات الکترونیکی مصرفی) کشیده است.

این نمایشگاه در لاس وگاس برگزار می شود و شرکتهای کوچک و بزرگ فعال در صنایع مرتبط با زندگی روزمره، تازه ترین دستاوردهای خود را اریه می کنند و از آنجاکه صنعت خودروسازی نیز ارتباط تنگاتنگی با زندگی مردم در سراسر جهان دارد، این نمایشگاه همواره مکانی بزرگ برای رونمایی از نوآوری های این عرصه بوده است.

در نمایشگاه امسال که از چند روز دیگر آغاز به کار می کند شرکت بی.ام.و از فناوری جدیدی موسوم به AirTouch (لمس هوایی) رونمایی می کند.

این نوآوری بخشی از پروژه جدید بی.ام.و موسوم به Vision Car محسوب می شود که هدف آن رونمایی از نسل جدید فناوری های مربوط به خودروهای آینده است. در واقع در این پروژه دستاوردهایی که نمایش دهنده سبک و سیاق خودروهای آینده است رونمایی می شود.

با استفاده از فناوری AirTouch، راننده و سرنشینان خودرو این امکان را خواهند داشت که با استفاده از حرکات دست و در حالی که هیچ گونه تماسی با صفحه نمایشگر یا شاسی ها وجود ندارد، تعامل بی نقصی با خودرو برقرار کنند.

این نوآوری درحالی ارایه شده که هم اکنون بسیاری از شرکتهای خودروساز نصب صفحه نمایشگرهای لمسی را به عنوان یکی از فناوری های پیشرو در محصولاتشان دنبال می کنند اما بی.ام.و یک گام جلوتر بوده و به مرزهای جدیدی فکر می کند.

در این نوآوری، نمایشگری وجود دارد که با استفاده از آن می توان اطلاعاتی نظیر مسیر حرکت و وضعیت خودرو را به طور لحظه ای دریافت کرد اما حسگرهای مرتبط با آن حرکات دست راننده و سرنشینان را دنبال کرده تا با تبدیل آنها به فرمانهای لازم، عملکرد مورد نظر سرنشینان خودرو عملیاتی شود.