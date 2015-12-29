نگاه معتدل جمهوری اسلامی سبب نجات امت اسلامی از فتنه است

به گزارش خبرگزاری مهر، «هایل عبدالحفیظ یوسف داود»، وزیر اوقاف اردن و هیات همراه عصرروز گذشته در دیدار با نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به فعالیت های اوقاف این کشور گفت : ۸۰۰ مبلغ خانم در مساجد این کشور تحت نظارت اوقاف به تبلیغ مشغول هستند.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه های حج یکی دیگر از وظایف اوقاف اردن است، افزود: در مجموع سالانه ۷ هزار نفر به حج تمتع و ۴ هزار نفر به حج عمره اعزام می شوند.

هایل عبدالحفیظ یوسف داود با اشاره به اینکه مدیریت زائران حج فلسطینیان نیز برعهده اوقاف اردن است، گفت : در مجموع سالانه ۴۸۰۰ زائر فلسطینی هم به حج اعزام می شوند.

وزیر اوقاف اردن با اشاره به اینکه همچنین مسئولیت جمع آوری ذکات در اردن برعهده این وزاتخانه است، تصریح کرد : بیش از هزاران قطعه زمین وقفی در اردن موجود است که مدیریت برنامه های آنها و سرمایه گذاری در آنها برعهده این وزارتخانه است.

وی با اشاره به اینکه اوقاف اردن هزاران موسسه قرآنی برای آموزش و تدریس قرآن دارد، افزود : برگزاری مسابقات بین المللی قرآن نیز از دیگر وظایف این وزارتخانه است که نمایندگان ایران نیز هرساله در آن حضور دارند.

هایل عبدالحفیظ یوسف داود با بیان اینکه حجت الاسلام محمدی نگاهی روشن بینانه ای نسبت به دین اسلام دارد، تصریح کرد : فهم، درک عمیق و نگاه معتدل و میانه رو جمهوری اسلامی ایران سبب نجات امت اسلامی از فتنه هاست و این فهم دقیق نیاز دیگر کشورها نیز هست و باید این نگاه نشر و گسترش یابد و در اردن نیز این فهم و نگاه عمل می شود.

وزیر اوقاف اردن با بیان اینکه این کشور برای وحدت امت اسلامی تلاش می کند، گفت : اردن جزء اولین کشورهایی بود که برای ماجرای تکفیری ها نشستی میان کشورهای اسلامی در سال ۲۰۰۵ برگزار کرد که نتیجه آن احترام به وحدت اسلامی و دیگر امت های اسلامی و همچنین عدم اهانت به احکام اسلامی و مذاهب بود.

هایل عبدالحفیظ یوسف داود هدف از سفر خود به ایران را شرکت در کنفرانس وحدت اسلامی برشمرد و تصریح کرد : وحدت میان امت اسلامی، توجیه و تبیین خطرات تکفیری ها برای امت های اسلامی از اهداف این کنفرانس است.

وی در پایان ابراز خرسندی کرد تا در زمینه برنامه های قرآنی، آموزشی، تدریس و مدیریت وقف با سازمان اوقاف و امور خیریه تبادل تجربیات و اطلاعات داشته باشد.