صعود وسقوط سه تیم در پایان هفته پانزدهم لیگ بسکتبال

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته پانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور عصر دوشنبه تیم صدرنشین پتروشیمی بندرامام در دیداری یک طرفه موفق شد تیم ته جدولی آینده سازان که این روزها اوضاع و احوالی خوبی هم ندارد را شکست دهد و در صدر جدول باقی بماند. اصفهانی ها که در این بازی هم اسلاوکو را به دلیل عدم پرداخت به موقع حقوق به وی در اختیار نداشتند، با متحمل شدن این شکست در رده نهم باقی ماندند چراکه نیروی زمینی تیم دهم جدول رده بندی هم در این هفته از مسابقات با وجود رقابت نزدیک با نفت مغلوب این تیم شد و نتوانست جایگاه خود را بهبود بخشد. آبادانی ها با این پیروزی یک پله ارتقا پیدا کردند که به رده سوم رسیدند.

در سایر دیدارهای این هفته از مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور تیم شهردرای اراک در ادامه هفت پیروزی متوالی که طی هفته های گذشته به دست آورده بود، موفق شد شیمیدر را شکست دهد. تیم تهرانی شیمیدر با متحمل شدن این باخت بازهم در جدول رده بندی سقوط کرد و با دو پله نزول در رده پنجم قرار گرفت. در مقابل اراکی ها با کسب این برتری جایگاه شان در رده دوم جدول رده بندی را تثبیت کردند.

همچنین ثامن مشهد که از این هفته مهران حاتمی را به عنوان سرمربی در راس کادر فنی خود در اختیار دارد در مصاف با دانشگاه آزاد شکست خورد. مشهدی ها با وجود این شکست در رده هفتم باقی ماندند و شاگردان مصطفی هاشمی در تیم دانشگاه آزاد اما با یک پله ارتقا به رده چهارم رسیدند. در نهایت اینکه شهرداری گرگان هم این هفته در حضور تماشاگرانش و با 10 اختلاف امتیاز شهرداری تبریز را شکست داد و جایگاه خود در رده ششم را تثبیت کرداگرچه تبریزی ها هم با وجود این شکست در رده هشتم باقی ماندند.

نتایج دیدارهای برگزار شده در هفته پانزدهم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و جدول رده بندی تیم ها بعد از این دیدارها به شرح زیر است

* نیروی زمینی تهران 74 - پالایش نفت آبادان 76

* پتروشیمی بندر امام 95 - آینده سازان میهن اصفهان 60

* شهرداری اراک 90 - شیمیدر تهران 76

* دانشگاه آزاد اسلامی تهران 76 - ثامن مشهد56

* شهرداری گرگان 76 -شهرداری تبریز66

جدول رده بندی:

1- پتروشیمی بندرامام (15 بازی، 12 برد، 3 باخت، 27 امتیاز)

2- شهرداری اراک (15 بازی، 11 برد، 4 باخت، 26 امتیاز)

3- نفت آبادان (15 بازی، 11 برد، 4 باخت، 26 امتیاز)

4- دانشگاه آزاد (15 بازی، 10 برد، 5 باخت، 25 امتیاز)

5- شیمیدر تهران (15 بازی، 10 برد، 5 باخت، 25 امتیاز)

6- شهرداری گرگان (15 بازی، 9 بازی، 6 باخت، 24 امتیاز)

7- ثامن مشهد (15 بازی، 6 برد، 9 باخت، 21 امتیاز)

8- شهرداری تبریز (15 بازی، 2 برد، 13 باخت، 17 امتیاز)

9- آینده سازان (15 بازی، 2 برد، 13 باخت، 17 امتیاز)

10- نیروی زمینی (15 بازی، 2 برد، 13 باخت، 17 امتیاز)