رمان «محمد(ص)» به چاپ هفتم رسید/ مواجهه یک یهودی با پیامبر اسلام

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با میلاد پیامبر اکرم(ص)، هفتمین چاپ از رمان «محمد(ص)» نوشته ابراهیم حسن بیگی از سوی انتشارات مدرسه منتشر شد.

در روایت این رمان که در پانزده بخش تالیف شده است، شخصی یهودی که به عنوان یک دانشمند معرفی می‌شود، از طرف شورای عالی یهود مأمور می‌شود به سمت پیامبر اسلام(ص) رفته و با تظاهر به اسلام آوردن، یا او را کشته یا عقایدش را به چالش بکشد.

وی به سوی پیامبر اکرم (ص) رفته و شرح زندگی و فعالیت‌های او را در پانزده گزارش مجزابرای شورای عالی یهودیان ارسال می‌کند. اما پس از ارسال گزارش پانزدهم که در ایام بیماری و رحلت پیامبر اکرم(ص) انجام می‌شود، به شهر خویش باز می‌گردد و حس می‌کند که دچار نوعی فقدان شده و روح خود را اسیر رفتار و پیام و کردار پیامبر اکرم(ص) می‌بیند.

او درمی‌یابد که اتفاقی در درونش رخ داده است. به ویژه اینکه متوجه می‌شود که در مدت ارسال این نامه‌ها رئیس وی بر اثر مطالعه این نامه‌ها و آشنایی با کردار و منش پیامبر(ص) به اسلام گرایش پیدا کرده است.

این رمان همچنین به زبان‌های ترکی و انگلیسی نیز ترجمه شده و چندی پیش نیز ترجمه‌ای از آن به زبان گرجی منتشر شده است.

چاپ هفتم رمان محمد در ۲۰۰۰نسخه و به قیمت ده هزار تومان در ۳۰۰صفحه منتشر شده است.