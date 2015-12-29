به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل قناعتی، ضمن بیان این مطلب و با تاکید بر اینکه همچنان یکی از معضلات کنونی رانندگان تاکسی فعالیت خودروهای پلاک شخصی است، تصریح کرد: در سال های گذشته شاهد بودیم که پلاک های شخصی در روند فعالیت رانندگان تاکسی خلل ایجاد می کردند، اما این تداخل به تازگی تشدید شده به طوری که رانندگان پلاک شخصی صادره از سایر شهرستان ها نیز در تهران در حال فعالیتند.

وی با تاکید بر اینکه ادامه ایجاد خلل در فعالیت رانندگان تاکسی ناشی از ضعف سیستم های برخوردی همچون پلیس راهنمایی و رانندگی است، خاطرنشان کرد: مردم می توانند در این زمینه رانندگان تاکسی را کمک کنند به طوری که هرگاه شاهد فعالیت خودروهای پلاک شخصی هستند، این تخلفات را اطلاع دهند تا مانع اخلال در روند کاری رانندگان تاکسی شوند.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه حدود ۲۵ شرکت تاکسیرانی که هر کدام ۳ تا ۵ هزار تاکسی زیر مجموعه دارند در حال ارائه خدمات به شهروندان تهرانی هستند، افزود: علاوه بر سیستم های جی.پی.اسی که در تاکسی ها نصب شده، در ایستگاه ها نیز سیستم های کنترلی ورود و خروج تاکسی ها مانیتورینگ می شوند. همچنین شرکت ها نیز گشت های مراقبتی برای رصد فعالیت تاکسی هایی که در مسیرهای مختلف تردد می کنند، در اختیار دارند.

قناعتی با یادآوری اینکه ۸۰ هزار تاکسی در تهران در حال فعالیت هستند، ادامه داد: اگر سبد هزینه های راننده های تاکسی را بررسی کنیم، می ببینیم که آن طور که باید و شاید از رانندگان حمایت نمی کنیم. از یک سو دولت بسته های حمایتی سوخت را حذف کرده است، از سویی دیگر رقابتی ناحق در شهر میان رانندگان پلاک شخصی و تاکسی داران در جریان است که بر معیشت رانندگان تاکسی سایه می اندازد.

عضو کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: همان طور که توقع داریم رانندگان تاکسی در چارچوب تعرفه های مصوب کار کنند، باید تلاش کنیم انضباط کاری را در فضای شهر برای این قشر فراهم کنیم. چراکه حمایت از رانندگان می تواند منجر به ارائه خدماتی هر چه کیفی تر شود.