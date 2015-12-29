به گزارش خبرنگار مهر، بازی «بال‌های تاریک» به تهیه‌کنندگی مجید قناد، مجری برنامه‌های کودک و نوجوان، عصر دیروز، هفتم دی ماه در فرهنگسرای اندیشه و با حضور مدیرعامل بنیاد بازی‌های رایانه‌ای رونمایی شد.

قناد ضمن رونمایی از این بازی با اشاره به آسیب استفاده از بازی‌های غیرمجاز در کشورمان گفت: خانواده‌ها باید با حمایت از بازی‌های ویدئویی بومی علاوه بر کمک به این هنر-صنعت و شکوفایی جوانان بااستعداد در این حوزه، فرزندان خود را از چنین مخاطراتی دور کنند.

تهیه‌کننده بازی «بال‌های تاریک» ضمن تشکر از حمایت‌های بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در حوزه این هنر-صنعت از صاحبان سرمایه و همچنین از خیرین خواست تا در این حرکت فرهنگی سهیم شوند و تولید بازی‌های ویدئویی بومی که بزرگ‌ترین نقش در اوقات فراغت فرزندان ما را ایفا می‌کند، جدی بگیرند.

سامان کاظمی، نویسنده و کارگردان «بال‌های تاریک» هم با تشریح جزئیاتی از نحوه ساخت این بازی گفت: عنوان سینمایی‌ترین بازی ایرانی به دلیل وجود بیش از ۶۰ دقیقه میان‌پرده سینمایی در بازی است که شش صداپیشه مطرح سینما و تلویزیون در تولید و صداگذاری این میان‌پرده‌ها ایفای نقش کرده‌اند.

این بازی‌ساز ویدیویی ادامه داد: برخلاف تصور عموم بازی‌بازان نسبت به ساده بودن و کوتاهی بازی‌های ایرانی، بازی بال‌های تاریک عنوانی چالشی است به‌طوری که معماهای سختی در پیش‌روی بازی‌باز قرار دارد.

کاظمی گفت: بازی «بال‌های تاریک» در سایت «اسلاید دی‌بی» که مرجعی بین‌المللی برای جذب نظرات مخاطبان است، توانست در بین ۵۰ بازی برتر سال ۲۰۱۵ از دیدگاه مخاطبان قرار گیرد.

قرار است این بازی تا اواسط دی ماه، ابتدا برای تلفن‌های همراه و سپس برای رایانه‌های شخصی طراحی و ارائه شود.

همچنین در بخش پایانی مراسم رونمایی و پس از نمایش ویدئویی از مراحل این اثر، موسیقی متن بازی به صورت زنده توسط گروه موسیقی «راش» اجرا شد.