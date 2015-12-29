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۸ دی ۱۳۹۴، ۲۳:۵۵

فشار آمریکا بر پاکستان برای انجام عملیات علیه تروریستها

فشار آمریکا بر پاکستان برای انجام عملیات علیه تروریستها

واشنگتن پس از حملات تروریستی در کشورهای اروپایی، به پاکستان فشار وارد می کند که علیه سازمانهای جمع آوری کننده کمک های مردمی برای گروههای تروریستی عملیات انجام دهد.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، سازمانهای «فلاح انسانیت»، «گنج مدرسه» و «جماعت الدعوہ» در فهرست آمریکا قرار دارند و این ۳ سازمان از طرف آمریکا و سازمان ملل گروه تروریستی اعلام شده اند.

هر چند پیش از این نیز برای جلوگیری از فعالیت این سازمانها فشارهای بر پاکستان وجود داشت اما بعد از وقایع تروریستی در کشورهای اروپایی، واشنگتن به اسلام آباد فشار وارد می کند که از فعالیت بیشتر این سازمانها جلوگیری به عمل آورد. در سفر ماه گذشته ژنرال» راحیل شریف» فرمانده ستاد مشترک ارتش پاکستان، این موضوع با سران سیاسی و نظامی آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.  

همچنین در سفر ماه اکتبر «نواز شریف» به آمریکا موضوع مبارزه با سازمانهای جمع آوری کننده کمک های مردمی در پاکستان از طرف «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا مطرح شد.  

 

کد مطلب 3012239
علی کاووسی نژاد

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