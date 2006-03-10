فارغ التحصيلي وجود خارجي ندارد / دانشجو همواره بايد به دنبال علم و دانش باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دكتر "سعيد سهراب پور" روز گذشته در مراسم فارغ التحصيلي يك هزار و 330 دانشجوي دانشگاه صنعتي شريف افزود: همواره نظم، سيستم آموزشي خاص و مديريت فراجناحي مشخصه هاي بارز دانشگاه صنعتي شريف در پيشرفت علمي و فرهنگي بوده است.

پانزدهمين رئيس دانشگاه صنعتي شريف اظهار داشت: مشاركت اعضاي هيات علمي در اداره دانشگاه و ايجاد احترام متقابل با دانشجويان از ديگر عوامل موفقيت اين دانشگاه در طول حيات خود است.

وي تاكيد كرد: دانشگاه شريف در حال حاضر داراي هشت هزار و 808 نفر دانشجو است كه 650 نفر در مقطع دكتري، 2 هزار و 606 نفر در مقطع كارشناسي ارشد و پنج هزار و 549 نفر در مقطع كارشناسي مشغول به تحصيل هستند.

دكتر سهراب پور اظهار داشت: با توجه به آمارهاي ارائه شده، در كنكور سراسري از 100 نفر اول كنكور 97 نفر دانشگاه صنعتي شريف را انتخاب كرده اند و از 200 نفر اول كنكور سراسري 182 به اين دانشگاه وارد شده اند.

رئيس دانشگاه صنعتي شريف تصريح كرد: با توجه به پيشرفت هاي علمي دانشگاه صنعتي شريف بسياري از فارغ التحصيلان اين دانشگاه در عرصه هاي مديريتي سازمان هاي معتبر و نفت و پتروشيمي خدمات شاياني را به كشور ارائه كرده اند.

به گزارش مهر، دكتر سهراب پور پانزدهمين رئيس اين دانشگاه پس از، دكتر محمد علي مجتهدي، پروفسور فضل الله رضا، دكتر محمد رضا امين، دكتر سيد حسين نصر، دكتر مهدي ضرغامي، دكتر علي رضا مهران، دكتر حسين علي انواري، دكتر علي محمد رنجبر، دكتر عباس انواري(61-59)، دكتر علي اكبر صالحي(63-61)، دكتر عباس انواري(68-64)، دكتر علي اكبر صالحي(72-68)، دكتر سيد محمد اعتمادي و دكتر سيد خطيب الاسلام صدر نژاد است كه از سال 76 اين سمت را بر عهده دارد.