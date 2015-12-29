۶۰۰ تن پرتقال برای بازار شب عید از باغداران گیلانی خریداری شد

اسماعیل قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره بر تاکید استاندار مبنی بر خرید ۵۰ درصد از پرتقال شب عید از باغداران داخل استان، اظهار کرد: با خرید این ۶۰۰ تن پرتقال خوشبختانه ۱۰۰ درصد نیاز بازار شب عید امسال از طریق باغداران گیلانی تامین شده است.

وی لزوم بهره گیری از ظرفیت های استان را علت اصلی این اقدام دانست و گفت: ادامه دار بودن این روند در سال های آینده می تواند به خودکفایی این استان در تهیه پرتقال برای بازار شب عید منجر شود.

قاسمی درباره خرید میوه برای شب عید در استان تصریح کرد: بر اساس تصمیمات گرفته شده، قرار بر این بود تا ۸۰۰ تن میوه برای تنظیم بازار میوه شب عید خریداری شود که این امر تحت نظارت کمیته راهبردی جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی استان تامین شده است.

مدیر عامل اتحادیه تعاون روستایی گیلان افزود: با خرید ۴۰۰ تن سیب قرمز از آذربایجان غربی و ۶۰۰ تن پرتقال تامسون از داخل استان، تهیه وذخیره سازی میوه برای بازار آخر سال انجام شده که با توجه به میزان مازاد پرتقال ذخیره شده، گیلان آمادگی تامین این میوه در سایر نقاط کشور را نیز دارد.

به گفته وی پرتقال های محلی خریداری شده از باغداران گیلانی با میانگین وزن ۱۸۰ گرم بوده و برای قرار گرفتن در ظرف میوه شب عید مناسب هستند.

قاسمی هدف اصلی از اجرای این طرح راحمایت از باغداران گیلانی برشمرد و تصریح کرد: رسیدن به مرزخودکفایی در تامین این میوه پرطرفداراز دیگر اهداف مسئولان استانی است.

به گفته این مسئول در اجرای طرح عرضه میوه نوروزی مورد نیاز شهروندان در سال گذشته نیز بیش از ۴۹۰ تن پرتقال و همچنین بیش از ۲۹۰ تن سیب از استان های مازندران، آذربایجان غربی وکرمانشاه خریداری و در۴۰ مرکز عرضه میوه، در ۱۶ شهرستان استان توزیع شده بود.

مدیر عامل اتحادیه تعاونی روستایی گیلان با بیان اینکه در نوروز گذشته قیمت هرکیلو سیب، پرتقال تامسون و پرتقال والنسیا درجه یک با سبد، به ترتیب ۲۵، ۲۹ و ۳۴ هزار ريال تعیین شده بود گفت: هنوز هیچ نرخی برای میوه های شب عید امسال مصوب و اعلام نشده است.

قاسمی افزود: بیشترین میزان توزیع پرتقال در سال گذشته بیش از ۳۶۰ تن و در شهرستان رشت بوده که در ۹ مرکز عرضه، در اختیار مشتریان قرار گرفته بود.