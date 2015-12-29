بزرگترین نیروگاه برق خورشیدی دنیا در مراکش افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این نیروگاه بزرگ خورشیدی که با نام Noor-۱ شناخته می شود بخشی از ساختار عظیمی است که به عنوان بزرگترین تأسیسات تولید برق از طریق صفحات خورشیدی شناخته می شود.

این نیروگاه بزرگ توسط آژانس انرژی خورشیدی مراکش موسوم به Masen ساخته شده که البته افتتاح آن بنابه دلایل نامعلومی به تعویق افتاده است. قرار بود این نیروگاه روز یکشنبه به طور رسمی افتتاح شود.

نیروگاه خورشیدی Noor-۱ با توان تولید ۱۶۰ مگاوات برق خورشیدی، نقش قابل توجهی در برنامه های مراکش برای کاستن از حجم گازهای گلخانه ای این کشور آفریقایی خواهد داشت.

بر اساس محاسبات صورت گرفته، با راه اندازی این نیروگاه سالانه تا ۲۴۰ هزار تن دی اکسید کربن کمتری در این کشور تولید و روانه اتمسفر می شود.

فازهای بعدی این پروژه عظیم با نامهای Noor ۲ و Noor ۳ به ترتیب در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ راه اندازی خواهند شد. حتی گفته می شود فاز Noor ۴ این پروژه نیز در دستور کار سازندگان آن قرار دارد.

زمانی که این پروژه به طور کامل ساخته شود، مساحتی به بزرگی ۳۰ کیلومتر را دربرخواهد گرفت که از این حیث در دنیا بی نظیر خواهد بود.

برآوردهای دقیقی در این زمینه انجام شده که نشان می دهد این نیروگاه درصورت فعالیت کامل، ۵۸۰ مگاوات برق خورشیدی تولید خواهد کرد که برای تأمین نیاز یک میلیون خانه کافی خواهد بود.