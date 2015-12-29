آموزش های تقویتی دانشجویان شاهد و ایثارگر مجازی می شود

سید مهدی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه مدیریت شاهد و ایثارگر دانشگاه‌ها در رابطه با تقویت بنیه علمی این دانشجویان گفت: تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر یکی از وظایف مدیریت شاهد و ایثارگر در دانشگاه‌ها است.

وی ادامه داد: اگر دانشجویان شاهد و ایثارگر در یک یا چند درس از توان کافی برخوردار نباشند، وظیفه مدیریت شاهد و ایثارگر در دانشگاه‌ها این است که در همان نیمسال با استفاده و دعوت ازاساتید خبره همان دانشگاه، کلاس فوق العاده و تقویتی برای این دانشجویان برگزار کند تا در امتحانات شرکت کنند.

سرپرست اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان افزود: ارزیابی ما از کلاس های تقویتی و فوق العاده ای که در دانشگاه‌ها برگزار شده، ارزیابی موفقی بوده است.

وی افزود: ولی با توجه به پراکندگی دانشجویان و تنوع دروس در همین زمینه، در حال بررسی این مساله هستیم که اگر بتوانم زیرساخت لازم را فراهم کنیم، آموزش های تقویتی ویژه این دانشجویان را به صورت مجازی برگزار کنیم.

حسینی ادامه داد: به این صورت که یک سامانه ایجاد کرده و اطلاعات لازم را برروی آن ثبت کرده و با کد کاربری که به دانشجویان ارایه می شود می توانند هر روز از سال به سامانه مراجعه کرده و از آموزش‌های آن برخوردار شوند.