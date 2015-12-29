نخستين همايش سرمايه گذاری بومی های زنجان برگزار می شود

اسرافیل نیازی شامگاه دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری های استان زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: در این همایش كه در ماه جاری برگزار خواهد شد ۳۰ پروژه سرمایه گذاری احصا شده با شعار«دعوت به مشاركت عموم» به سرمایه گذاران احتمالی، انبوه سازان و شركت های توانمند بومی معرفی می شوند.

وی با تاكید بر اینكه رویكرد جذب سرمایه گذار دراستان در حال تقویت است، ابراز كرد: در صدد هستیم با تهیه بسته های سرمایه گذاری ظرفیت های موجود برای سرمایه گذاری استان را به ترتیب در سطح استانی و ملی معرفی كنیم.

مدیر كل دفتر فنی استانداری زنجان خاطر نشان كرد: حداقل ۱۰ پروژه مربوط به شهرداری و سازمان همیاری شهرداری ها در سطح شهر زنجان برای سرمایه گذاری شناسایی شده كه همه ملزومات سرمایه گذاری اعم از اخذ مجوزها و اسناد برای آن ها فراهم شده و آماده انتشار فراخوان است.

نیازی با اشاره به لزوم تامین درآمد پایدار برای شهرداری ها تصریح كرد: متاسفانه در حال حاضر به دلیل ركود در ساخت و ساز شهرداری ها توان اجرای پروژه های بزرگ ندارند و این بخش خصوصی است كه باید با ورود به این حوزه علاوه بر تامین منافع خود، درآمدهای پایدار شهری و رضایت مردم را درپی آورد.

وی احداث پاركینگ های طبقاتی را یكی از نیاز های شهر زنجان برشمرد و خاطر نشان كرد: با جذب سرمایه گذار در این حوزه منافع مردم، سرمایه گذار و شهرداری تامین می شود.

نیازی با تاكید بر ضرورت مشاركت مردم در اجرای پروژه های عمرانی گفت: سرمایه گذاری در شهر به اشتغالزایی و رونق اقتصادی می انجامد.