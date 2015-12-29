به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور محمد گورمز به همراه جمعی از علما و اندیشمندان کشور ترکیه شامگاه دوشنبه با آیت الله العظمی مکارم شیرازی دیدار کردند.

رئیس سازمان دیانت ترکیه در این دیدار که در مدرسه امام کاظم(ع) برگزار شد، با بیان اینکه مشکل اصلی اسلام ناشی از قلت فهم و درک فقه است، گفت: فقه و اصول واسطه عقل و نقل، عقل و قلب است و تنها راه ارتباط درست با احکام اسلام است.

وی با بیان اینکه در جهان اسلام ابتدا حکمت و سپس فقه از دست رفته است، گفت: گروه‌های افراطی برای توجیه فقه و اصول خودساخته‌ خود روش‌های ناصحیحی را انتخاب کرده‌اند.

گورمز با ابراز تأسف از اینکه حکم و استنتاج گروه‌های تکفیری بدون حکمت و منطق است، اظهار داشت: گروه‌های تکفیری خودبه‌خود به وجود نیامده و حاصل یک نوع کج روی و کج‌اندیشی هستند.

وی با اشاره به اینکه جهان اسلام جنگ‌ها و اشغال‌های فراوانی را در طول تاریخ به خود دیده است، گفت: در این سال‌ها با انواع محدودیت‌ها و فشارهایی که رخ داده مسلمانان بدون تربیت و آموزش‌های حکم آمیز مانده‌اند.

جهان تشنه فقه و اصول اسلامی است

مفتی اعظم ترکیه با عنوان این مطلب که گروه‌های تکفیری اسلام بدون مدنیت را ترویج و تبلیغ می‌کنند، بیان داشت: امروز علمای اسلام مانند یک پزشک حاذق باید راهکاری برای مداوای دردهای معنوی اسلام پیدا کنند.

وی با تأکید بر اینکه بهترین راه مبارزه با جریان‌های انحرافی بیان استدلال و ارائه منطق اسلامی است، گفت: اندیشه‌های تکفیری موجود تازه متولد شده نیست و در زمان عثمانی هم این نوع اندیشه‌ها وجود داشته است.

رئیس سازمان دیانت ترکیه با ابراز تأسف از رسوخ اندیشه‌های تکفیری در برخی از مراکز دینی و دانشگاهی جهان اسلام، گفت: مشکل اصلی جهان اسلام نبود اصول است و باید فقه در زندگی دینی مردم عجین باشد.

گورمز با بیان اینکه برای مبارزه با جریان‌های انحرافی باید جهان اسلام متحد باشند، گفت: علمای اسلام باید خنجرهای زهرآلودی را که تکفیری‌ها بر بدن اسلام فرو کرده‌اند، بیرون بیاورند.

تشریح فعالیت سازمان دیانت ترکیه

وی در ادامه به فعالیت سازمان تابعه خود پرداخت و گفت: این سازمان با ۱۲۰ هزار عضو در ۹۵ مسجد فعال ترکیه فعالیت‌های مختلف آموزشی، علمی، فرهنگی و اعتقادی دارد.

رئیس سازمان دیانت ترکیه با انتقاد از عملکرد و رفتارهای شرم‌آور تکفیری‌ها ادامه داد: متأسفانه رفتار این گروه‌های افراطی سبب شده اقلیت‌های مسلمان در کشورهای غربی منزوی شوند.

وی با تأکید بر اینکه در زمینه‌های علمی فعالیت داریم افزود: بیش از ۱۰۰ دانشکده الهیات در ترکیه فعال است و علوم طبیعی و فلسفی را همزمان آموزش می‌دهند.

مفتی اعظم ترکیه با تأکید بر اینکه اهل سنت ترکیه مملو از محبت اهل بیت پیامبر(ص) هستند، گفت: خوشبختانه دیدگاه اعتقادی میان علمای ترکیه و ایران نسبت به جهان هستی مشابهت‌های فراوانی دارد.

گورمز با اشاره به اینکه ملت‌های مسلمان ایران و ترکیه دردها و رنج‌های تاریخی مشترک فراوانی با یکدیگر دارند گفت: اتحاد و همدلی در جهان اسلام سبب می‌شود تا فتنه‌ها در تمامی جغرافیا و ممالک اسلامی در اسرع وقت خاموش شود.