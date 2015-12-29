به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش استان ایلام، علی بیرانوند اظهار داشت: اقدامات بسیار خوبی در راستای ریشه کنی بی‌سوادی در استان ایلام انجام شده است که میزان بی‌سوادی را در ایلام بسیار کاهش داده است.

وی بابیان اینکه نرخ با سوادی در استان ایلام بیش از ۹۱ درصد است، افزود: در دوره‌های سواد آموزی بر اساس حجم سالانه آموزشی سوادآموزی در استان ایلام امسال شش هزار و ۳۰۰ نفر تحت پوشش درآمده‌اند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام عنوان کرد: از این تعداد دو هزار و ۴۰۰ نفر مربوط به دوره سوادآموزی هستند، دو هزار و ۲۰۲ نفر مربوط به دوره انتقال و یک هزار و ۸۰۰ نفر نیز مربوط به دوره تحکیم هستند.

وی گفت: بر اساس آمار موجود جمعیت باسوادی در جمعیت هدف در استان ایلام در سال ۵۵ به میزان ۲۵. ۳۸ بود که این آمار در سال ۹۰ و بر اساس سرشماری به ۹۱. ۸۶ درصد رسیده است.

بیرانوند تصریح کرد: برنامه‌های سازمان در قالب سه دوره سوادآموزی، انتقال و تحکیم انجام می‌شود که هر ساله به تعداد مشخصی به عنوان برنامه ابلاغی باید در این سه قالب کار سواد آموزی انجام شود.

وی افزود: تاکنون موفق شده‌ایم هفت هزار و ۱۲۴ نفر را تحت پوشش قرار دهیم.