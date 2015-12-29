بیشتر درخواست مردم ایلام در سامانه سامد تقاضای شغل است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در راستای پاسخگویی به درخواست ها و شکایات مردمی از طریق تلفن ۱۱۱ در مرکز سامد استان حضور یافت و به صورت تلفنی پاسخگوی درخواست ها، مشکلات و مسائل مردم شد.

وی ضمن شنیدن و ثبت درخواست ها و مشکلات مردم، در خصوص رفع آنها دستور لازم را به دستگاه های اجرایی و خدماتی ذیربط صادر تا این دستگاه ها نسبت به رفع آنها اقدام کنند.

مروارید بیشتر درخواست و مشکلات مردم را بیکاری، تقاضای شغل و درخواست کمک های مالی اعلام کرد و گفت: تلاش می کنیم با همکاری دستگاه های متولی (کمیته امداد و بهزیستی) مشکلات این افراد را بر طرف کنیم.

وی اظهار کرد: این سامانه گویا، بدون هیچ هزینه ای امکان دسترسی شهروندان از همه نقاط کشور با دولت را آسان کرده ومنجر به کاهش هزینه ها و رفت وامدها برای مردم شده است.

مروارید تصریح کرد: دولت یازدهم سعی در پاسخگویی و رسیدگی مطلوب به مسائل و مشکلات شهروندان دارد و تا نتیجه نهایی پیگیر رفع آنها است.

پیگیری و پاسخگویی در سامانه سامد بروز و آنلاین است

مسئول سامانه سامد استان ایلام در خصوص نحوه عملکرد و فعالیت این سامانه گفت: این سامانه از سال ۸۹ با ۱۴ کاربر که همه آنها کارشناس هستند، راه اندازی شده است که به طور میانگین روزانه به ۸۰ نفر پاسخگو هستند.

صفورا جستجو اظهار کرد: مردم از هر نقطه استان می توانند با شماره تلفن ۱۱۱ این سامانه تماس بر قرار کرده و مشکلات خود را با کارشناسان در میان بگذارند.

به گفته وی، تمام مکالمات انجام شده با این سامانه ضبط می شود و پس از پایان به تماس گیرنده یک کد رهگیری داده می شود تا پس از دو هفته نتیجه درخواست خود را پیگیری کند.

جستجو یادآور شد: فعالیت در این سامانه از ساعت ۸ صبح شروع و تا ۱۴ به صورت آنلاین ادامه دارد و پس از آن تماس مردم با این سامانه به صورت آفلاین ضبط می شود تا روز بعد در خصوص آنها اقدامات لازم از سوی کارشناسان انجام گیرد.