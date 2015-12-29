کوتاهی در برخورد با ۴۲۰ هزار خودروی آلوده و فرسوده پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، وحيد حسيني افزود: در شهر تهران، نزديك به ۱۲۰ هزار دستگاه خودروي فرسوده و حدود ۳۰۰ هزار دستگاه خودروي كاربراتوري توليد سال ۸۲ و قبل از آن وجود دارد كه ۱۰ درصد ناوگان خودرويي تهران را شامل می گردد ولي ۵۰ درصد از آلودگي هواي تهران را باعث مي شود.

وي با اعلام اين که با وجود آن كه ادعا مي شود سال گذشته ۳۱۰ هزار دستگاه خودرو از رده خارج شده اند اما سهم تاكسي هاي تهران از اين نوسازي بسيار ناچيز است و در تهران، سالانه تنها دو هزار دستگاه تاكسي نوسازي مي شوند، تأكيد كرد: اين در حالي است كه تاكسي ها، ۳ تا ۴ برابر خودروهاي عادي تردد دارند و در حال حاضر، ۱۷ هزار دستگاه تاكسي فرسوده در تهران مشغول به كار هستند.

موتورسیکلت هایی در تهران تردد می کنند که بعضاً سند هم ندارند

مدير عامل شركت كنترل كيفيت هواي تهران با اشاره به اين كه برنامه جامع آلودگي هوا، برنامه ارزاني نيست و اجرايي شدن این برنامه و اجراي تك تك بندهاي آن هزينه دارد و باید شامل سوبسيد شود،‌ اظهار كرد: اما فراموش نكنيم هر ريالي كه صرف كاهش آلودگي هوا مي شود، باعث سرمايه گذاري ۱۵ برابري مي گردد، ضمن این که هيچ شهري نه تنها در ايران كه در جهان، نمي تواند صرفاً با بودجه خودش برنامه هاي مربوط به كاهش آلودگي هوا را پيش ببرد و نياز به بودجه ملي دارد.

دكتر حسيني با بيان اين كه علاوه بر خودروها، موتورسيكلت ها هم بايد مورد معاينه فني قرار بگيرند ولي هيچ گونه اِعمال قانوني بر روي موتورسيكلت ها نداريم، تصريح كرد: در حال حاضر، در تهران بالغ بر يك ميليون دستگاه موتورسيكلت عمدتاً ۱۲۵ سي سي كاربراتوري داریم كه آلايندگي هر کدام از آنها، ۴ برابر یک دستگاه خودرو است.

وي با تأكيد بر اين كه در محدوده منطقه ۱۲،‌ روزانه ۹۰۰ هزار تردد موتورسيكلت ثبت مي شود،‌ اضافه كرد: موتورسيكلت هايي كه در تهران تردد مي كنند، بعضاً سند هم ندارند و در نتيجه، جريمه آنها فايده اي ندارد، چون حتي صاحبان اين موتورسيكلت ها نیز هرگز شناسايي نمي شوند.

آمار برخورد با ۵۳۰ هزار خودروی آلاینده در تهران غلط است

مدير عامل شركت كنترل هواي تهران با اعلام اين كه ارائه آماري مبني بر برخورد با ۵۳۰ هزار دستگاه خودروي آلاينده در ۹ ماه امسال در تهران غلط است، گفت: بر اساس محاسبات دانشگاهي و علمي، يك خودروي كاربراتوري به ازاي هر كيلومتر پيمايش، ۴۰ گرم آلودگي ايجاد مي كند، در صورتي كه يك خودرو با استاندارد يورو ۲، براي هر كيلومتر پيمايش، كمتر از ۳ گرم آلودگي توليد مي كند.

دكتر حسيني در پايان با تأكيد بر اين كه محاسبه تفاوت اين دو عدد با هم كه برخي آن را قبول ندارند، مدرك دكترا نمي خواهد و هر دانشجوي ترم اولي هم مي تواند آن را حساب كند، خاطرنشان كرد: به نظر من، پليس در برخورد با خودروهاي متخلف، دودزا و آنها كه معاينه فني ندارند، واقعاً اهمال كرده است و نتيجه آن را داريم مي بينيم.